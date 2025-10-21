Aufsehenerregende Prozesse und Wege aus der Krise: „Runde der ChefredakteurInnen“ am 22. Oktober in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Zwei aufsehenerregende, prominente Prozesse und schlechte Umfragewerte für die Regierung: Die vergangenen Wochen waren turbulent. Signa-Gründer René Benko wird in seinem ersten Gerichtsverfahren, nicht rechtskräftig, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger endet überraschend, nicht rechtskräftig, mit einer Diversion. Und die Umfragewerte der Dreierkoalition sind im Sinkflug. Zudem grassiert im Land die weiterhin hohe Inflation und Handelskollektivverträge werden wieder aufgeschnürt. Die Bundesregierung gerät weiter unter Druck, wenn auch mit dem Rezessionsende erstmals positive Signale aus der Wirtschaft kommen. Welches Bild gibt die heimische Politik derzeit ab? Welche Rezepte sind gefragt? Und wie kommt Österreich möglichst nachhaltig aus den multiplen Krisen?

Bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher diskutieren zu diesen und anderen drängenden Fragen in einer neuen „Runde der ChefredakteurInnen“ am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Petra Stuiber (Der Standard), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Eva Konzett (Falter) und Florian Asamer (Die Presse).

