FPÖ-Dorner: „EU-Energiepolitik wird Europa in Armut treiben“

Sankt Pölten (OTS) -

„Das billige Pipeline-Gas kaufen wir jetzt nicht mehr, dafür kaufen wir das russische Gas als Flüssiggas per Dieselschiff, welches Tausende Kilometer über das Meer schippert. Die Russen dürfen sich dafür über höhere Verkaufserlöse freuen“, kommentiert FPÖ Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner das geplante Gas-Importverbot sowie die teils massiv steigenden Netzentgelte für Gas ab 2026.

„Die EU-Energiepolitik wird Europa deindustrialisieren und deshalb verlagert sich der Wohlstand zunehmend nach Südostasien und Europa ist durchgehend am absteigenden Ast“, skizziert Dieter Dorner ein düsteres Zukunfts-Szenario.