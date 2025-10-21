  • 21.10.2025, 12:10:32
  • /
  • OTS0103

Moosbrugger gratuliert Schmuckenschlager zur Wahl zum EU-Weinbau-Präsidenten

Beachtliche Anerkennung angesichts großer Herausforderungen auf EU-Weinmärkten

Wien (OTS) - 

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)-Präsident Josef Moosbrugger gratuliert Johannes Schmuckenschlager, der künftig nicht nur im Österreichischen Weinbauverband, sondern auch im Europäischen Rat der berufsständischen Weinbauvertreter (CEPV) als Präsident fungieren wird. Damit wird er auch Vizepräsident der Vereinigung von über 40 europäischen Weinregionen (AREV).

"Diese einstimmige Wahl ist angesichts der angespannten Situation auf den europäischen Weinmärkten und zahlreicher anderer Herausforderungen ein großer Beweis für das Vertrauen und das Ansehen, das sich Schmuckenschlager in dieser Branche auch auf EU-Ebene erarbeitet hat", betont Moosbrugger und weiter: "Mit seiner hohen Fachkompetenz, seiner politischen Erfahrung und seinem großen Netzwerk ist Schmuckenschlager für dieses Amt mit Sicherheit bestens geeignet. Schließlich ist er auch als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats aktiv."

"Diese Entscheidung ist gleichzeitig auch eine bedeutende Anerkennung für den gesamten österreichischen Weinbau in Europa. Schließlich sind in der CEPV und der AREV alle namhaften Weinbauregionen Europas vertreten. Es ist beachtlich, dass in einer herausfordernden Zeit wie der aktuellen ein Österreicher mit dieser wichtigen Rolle betraut wird. Ich gratuliere Schmuckenschlager sehr herzlich zu dieser Wahl und wünsche dem LK Niederösterreich-Präsidenten für seine zusätzliche Aufgabe viel Erfolg, Kraft und alles Gute", unterstreicht Moosbrugger.

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)
Mag. Claudia Jung-Leithner,
Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,
Telefon: +43 676 83441 8770,
E-Mail: c.jung-leithner@lk-oe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH
