- 21.10.2025, 12:03:32
- /
- OTS0102
AVISO: Feierliche Angelobung und Ausmusterung von Polizistinnen und Polizisten in Niederösterreich
Festakt der LPD Niederösterreich am 24. Oktober 2025 um 9 Uhr mit Innenminister Karner, Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Landespolizeidirektor Popp
Polizeischülerinnen und Polizeischüler sowie Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten werden am 24. Oktober 2025 um 9 Uhr im Schloss Hof im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landespolizeidirektor Franz Popp feierlich angelobt und ausgemustert.
Wann: 24. Oktober 2025, 9 Uhr
Wo: Schloss Hof, 2294 Schlosshof 1
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung per E-Mail an Oeffentlichkeitsarbeit-N@polizei.gv.at oder Tel.: 059133-30-1133 bis 23. Oktober 2025, 14 Uhr, gebeten.
