Wandern mit dem Skikaiser 2025

Bad Kleinkirchheim (OTS) -

Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, stand Bad Kleinkirchheim wieder ganz im Zeichen des Skikaisers Franz Klammer. Rund 600 Wanderfreudige folgten seiner Einladung und erlebten bei strahlendem Sonnenschein einen unvergesslichen Herbsttag inmitten der bunt gefärbten Nockberge.

Bereits um 8:00 Uhr trafen sich die Wanderer bei der Talstation der Kaiserburgbahn, wo jeder Wanderer am Welcome-Desk ein Gewinnlos sowie ein Getränk der Kärntnermilch bzw. ein Hirter Bier erhielt. Der traditionelle Wandertag startete mit der gewohnten Gipfelmesse bei der Bergstation der Kaiserburgbahn, zelebriert von Diakon Theo Srienz und Superintendent Manfred Sauer.

Anschließend starteten die drei geführten Wanderungen – mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – ins Tal. Angeführt wurden die Gruppen von Skilegende Franz Klammer, Weltmeisterin Stephanie Venier sowie Bergfex und Bergkrone-Journalist Hannes Wallner, unterstützt von den Biosphärenpark-Rangern und einem Team der Johanniter.

Beim gemütlichen Ausklang im Ski- & Bike-Restaurant „Zum Sepp“ sorgten Markus Wutte & Band für beste Stimmung. Zudem warteten auf die Teilnehmer wertvolle Sachpreise, die im Rahmen einer Verlosung übergeben wurden.

Organisator Gerhard Brüggler zeigte sich begeistert: „Das traumhafte Wetter und die wunderschöne herbstliche Bergkulisse sorgten bei den vielen Wanderern für beste Stimmung – ein wirklich perfekter Herbsttag und ein gelungener Franz Klammer Wandertag.

Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, insbesondere an die Johanniter, die Ranger und natürlich unsere prominenten Wanderführer.“

Auch Tourismusverband-Vorsitzender Jakob Forstnig betonte die Bedeutung der Veranstaltung: „Der Franz Klammer Wandertag ist ein fixer Bestandteil unseres Herbstprogramms und ein wunderbares Beispiel dafür, wie Sport, Natur und Gemeinschaft in Bad Kleinkirchheim zusammenfinden.“

Stephanie Venier freute sich über den gelungenen Tag: „Ich bin sehr gerne dabei – mir taugt es, mit so vielen zu wandern, zu scherzen und Fotos zu machen. Ich bin nächstes Jahr gerne wieder dabei, da muss Christian dann Kinderdienst machen (lacht).“

Der Skikaiser Franz Klammer selbst, bedankte sich für die Unterstützung:

„Ein großes Dankeschön an meine beiden Unterstützer - Hannes und unsere Sportlerin des Jahres Steffi. So sind die Wanderer bestens betreut und aufgeteilt! Ich freue mich jedes Jahr auf unsere Besucher aus Kärnten und weit darüber hinaus. Jetzt aber ab ins Tal – dort wartet schon was Gutes zum Essen und Trinken bei toller Musik.“