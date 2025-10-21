Schmuckenschlager zum europäischen Weinbaupräsidenten gewählt

Straßburg (OTS) -

Der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Abg. z. NR Johannes Schmuckenschlager, wurde in Straßburg als erster Österreicher zum Präsidenten des Europäischen Weinbauverbands (CEPV) gewählt und zudem zum Vizepräsidenten der Vereinigung der europäischen Weinbauregionen (AREV) bestellt. Die AREV vereint mehr als 40 Weinbauregionen Europas. Diese ehrenamtliche Funktion ergänzt seine europäische Netzwerkarbeit als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, der sich als Hüter und Vermittler der europäischen Kultur und Werte versteht.

„Die Wahl ist eine große Auszeichnung für den österreichischen Weinbau und unterstreicht die starke Position, die unsere Weinwirtschaft in Europa einnimmt. Österreich steht für Qualität, Herkunft und Nachhaltigkeit – diese Werte werden nun auch an der Spitze der europäischen Weinfamilie vertreten“, betont der Österreichische Weinbauverband.

Zu den ersten Gratulanten zählte EU-Agrarkommissar Christophe Hansen, der die Bedeutung eines engen Dialogs zwischen der Europäischen Kommission und den Weinregionen Europas hervorhob. „Nur durch gemeinsame, praxisnahe Lösungen können wir die Herausforderungen der Zukunft – vom Klimawandel bis zur Wettbewerbsfähigkeit – erfolgreich bewältigen“, so Hansen.

Schmuckenschlager kündigte an, die Zusammenarbeit der Weinregionen zu vertiefen: „Der Wein ist Kulturgut und Wirtschaftsfaktor zugleich. Eine starke, geeinte europäische Stimme des Weinbaus ist wichtiger denn je.“