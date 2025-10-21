  • 21.10.2025, 11:57:03
ACHTUNG TERMINVERSCHIEBUNG: PK der WKO-Bundessparte Industrie am Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:30 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Aus terminlichen Gründen wird die Pressekonferenz der Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) „Industriekonjunktur in Österreich“ am 23. Oktober 2025, 09:30 Uhr VERSCHOBEN.

Über einen neuen Termin werden Sie zeitgerecht informiert.

Die Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) möchte Sie zur

I n d u s t r i e k o n j u n k t u r i n Ö s t e r r e i c h

informieren.

Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein zu einer

P R E S S E K O N F E R E N Z

Ihre Gesprächspartner:

  • Siegfried MENZ, Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich
  • Andreas MÖRK, Geschäftsführer der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich

Wann: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:30 Uhr

Wo: Pressefoyer (Hochparterre), Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Die Erhebungsergebnisse zur Konjunktursituation sowie die Rückmeldungen der Branchenumfrage zur Stimmungslage in der Industrie zeigen repräsentativ, was Sache ist.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 22. Oktober 2025, unter: dmc_pr@wko.at

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

