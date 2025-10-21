- 21.10.2025, 11:45:32
AVISO: Pressekonferenz „Freiraum Schule“ – weitere Entbürokratisierungsmaßnahmen, um Lehrerinnen und Lehrer nachhaltig zu entlasten
Mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär für Deregulierung und Entbürokratisierung Sepp Schellhorn
19.000 Personen haben im Frühjahr ihre Ideen eingebracht, wie Bürokratie an Schulen so weit wie möglich eingeschränkt werden kann, damit Lehrerinnen und Lehrer wieder mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern verbringen können. In einem ersten Schritt wurden bereits 80 Prozent der Rundschreiben gestrichen.
Im Rahmen der Pressekonferenz werden Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär Sepp Schellhorn weitere Maßnahmen vorstellen, die eine echte Entlastung für Lehrpersonen darstellen.
Datum: 23.10.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Bildung
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich
