„ZIB Talk“ mit Stefan Lenglinger: „Wehrdienst-Reform: Reichen sechs Monate noch aus?“

Am 21. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Eine Wehrdienst-Kommission arbeitet derzeit an Vorschlägen für eine grundlegende Reform des Wehrdienstes. Angesichts der veränderten Sicherheitslage in Europa soll das Bundesheer besser auf neue Bedrohungen vorbereitet und personell gestärkt werden. Doch reichen sechs Monate Grundwehrdienst dafür noch aus – oder ist eine Verlängerung notwendig? Sollte die Wehrpflicht künftig auch für Frauen gelten? Und braucht es eine Rückkehr zu verpflichtenden Milizübungen? Wie kann Österreich seine Verteidigungsfähigkeit angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen nachhaltig sichern? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Stefan Lenglinger im „ZIB Talk“:

Erich Cibulka
Präsident der Offiziersgesellschaft

Norbert Darabos
ehemaliger Verteidigungsminister SPÖ

Anna Giulia Fink
Journalistin „Der Standard“

Anna Schwabegger
Bundesjugendvertretung

