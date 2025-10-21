  • 21.10.2025, 11:29:32
Grüne: Unser Team im U-Ausschuss für Aufklärung und Kontrolle

Für die Grünen werden Nina Tomaselli und Agnes Prammer Mitglieder im Untersuchungsausschuss

Wien (OTS) - 

Nachdem der neue Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek im Anschluss an die morgige Sondersitzung am Mittwoch, den 22.10., formal eingesetzt wird, geben die Grünen nun ihr Team für diesen Untersuchungsausschuss bekannt. Die Abgeordneten wurden, wie vom Statut des Grünen Klubs vorgesehen, in der Klubsitzung gewählt.


Mitglied im Untersuchungsausschuss zur „Klärung politischer Einflussnahme auf Ermittlungen in der Causa Pilnacek“ wird Nina Tomaselli, Ersatzmitglied wird Agnes Prammer.


Wie gewohnt werden sich die U-Ausschuss-Mitglieder der Grünen aktiv und seriös an der parlamentarischen Aufklärungs- und Kontrollarbeit beteiligen.

