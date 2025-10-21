W24 berichtet live vom Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz

Wien (OTS) -

Das Wiener Stadtfernsehen W24 überträgt am 25. und 26. Oktober live vom Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz. Das größte Sicherheitsevent Österreichs bietet ein spannendes und informatives Programm für die ganze Familie – von spektakulären Einsatzvorführungen bis hin zu praxisnahen Sicherheitstipps für den Alltag.

Rund 41 Organisationen des Wiener K-Kreises, einem einzigartigen Präventionsnetzwerk in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales, präsentieren an zwei Tagen ihre Arbeit und Expertise. Die Besucher*innen können sich auf beeindruckende Demonstrationen der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen, modernste Einsatzfahrzeuge, Rettungshubschrauber, sowie interaktive Stationen für Kinder und Erwachsene freuen.

W24 ist mit einem Außenstudio direkt am Rathausplatz vertreten und berichtet umfassend über das Geschehen. Die Moderator*innen Claudia Dallinger, Michael Fahrner-Glatz und Jacqueline Knollmayr führen durch die Live-Berichterstattung, sprechen mit Expert*innen aus den Einsatzorganisationen und bieten exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Wiener Sicherheitsapparats.

„Sicherheit ist kein Selbstverständnis, sie entsteht durch das tägliche Engagement vieler Wienerinnen und Wiener. Beim Sicherheitsfest wird das sichtbar, spürbar und erlebbar. Wir freuen uns, dieses wichtige Thema live und direkt vom Rathausplatz in die Wohnzimmer der Stadt zu bringen,“ betont W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski. Im Laufe der beiden Sendetage werden zahlreiche prominente Gäste im W24-Studio erwartet, darunter:

Michael Ludwig (Bürgermeister der Stadt Wien)

Barbara Novak (Stadträtin)

Dominik Zeidler ( Die Helfer Wiens )

Nadine Friedl (Polizeidiensthunde)

Martin Hofbauer (Berufsfeuerwehr Wien)

Wolfgang Kastel ( Die Helfer Wiens )

Robert Gallmayer (ÖAMTC Christophorus)

sowie viele weitere Vertreter*innen der Einsatzorganisationen.

Neben spannenden Interviews bietet W24 auch Hintergrundgespräche mit Fachleuten des Wiener Krisenstabs und gewährt exklusive Einblicke in die Arbeit jener Menschen, die täglich für Sicherheit, Schutz und Hilfe in der Bundeshauptstadt sorgen. Zuschauer*innen können das Sicherheitsfest live im TV auf W24, im Livestream und auf w24.at verfolgen.

Übertragungszeiten auf W24:

Freitag, 25. Oktober: 10:00 – 12:30 Uhr

Samstag, 26. Oktober: 11:00 – 16:30 Uhr

Über W24 - dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohner*innen auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseher*innen pro Tag ist W24 der meistgesehene Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.