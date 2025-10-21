FPÖ – Darmann zu ÖVP: „Eine einzige Abschiebung nach Afghanistan als ‚konsequenten Kurs‘ zu verkaufen, ist blanker Hohn!“

Wien (OTS) -

Als „peinliche und heuchlerische PR-Inszenierung“ bezeichnete heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann die Jubelmeldung der ÖVP über eine einzige Abschiebung nach Afghanistan. Während die ÖVP einen „historischen“ Erfolg inszeniere, habe sie allein heuer bereits wieder 4.249 Asylanträge von Afghanen zugelassen. „Die ÖVP feiert einen Tropfen auf den heißen Stein und hält gleichzeitig die Schleusen für die illegale Masseneinwanderung weiter sperrangelweit offen. Wie schon bei den Einzelabschiebungen von Syrern, versucht auch bei dieser Abschiebung eines einzigen Afghanen die Bevölkerung für dumm zu verkaufen. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten, denn dieselbe Partei, die jetzt eine Alibi-Aktion bejubelt, hat ganze sechs Jahre jede einzelne Abschiebung blockiert und ermöglicht, dass unser Land geflutet wird!“, so Darmann.

Die Angriffe auf FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl seien dabei besonders dreist, denn „während Herbert Kickl als Innenminister eine echte Sicherheitsoffensive gestartet hat, hat ÖVP-Innenminister Karner nichts als Rekord-Asylzahlen und explodierende Kriminalität zu verantworten. Jetzt, wo das eigene Versagen nicht mehr zu leugnen ist, versucht die ÖVP, freiheitliche Politik schlecht zu kopieren. Sie reden von Härte und praktizieren einen Kuschelkurs. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird die ‚Festung Österreich‘ errichten und für Sicherheit sorgen“, erklärte Darmann.

„Diese eine Rückführung ändert nichts am Asyl-Chaos, für das die ÖVP die Hauptverantwortung trägt. Syrer und Afghanen können sich nach wie vor auf die ÖVP mit ihrem Innenminister Karner darauf verlassen, in Österreich über etliche sichere Grenzübergänge hinweg, illegal einreisen zu können und sich daraufhin in unserem Sozialsystem gütlich zu tun“, so Darmann und weiter: „Wir brauchen einen sofortigen Asylstopp, konsequenten Grenzschutz und eine Abschiebeoffensive im großen Stil, anstatt die Bevölkerung mit solchen billigen PR-Manövern für dumm zu verkaufen!“