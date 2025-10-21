  • 21.10.2025, 10:48:02
  • /
  • OTS0066

Gaisberg Consulting und Digitalagentur amaaze werden zur „gaisbergamaaze group“

Agenturgruppe bietet strategische Kommunikation mit digitaler Schlagkraft

Wien (OTS) - 

Die strategische Kommunikationsberatung Gaisberg Consulting und die Digitalagentur amaaze, beide mit Sitz in Wien, bündeln ihre Kräfte. Dadurch entsteht eine Gruppe, die Kunden ganzheitlich in strategischer und digitaler Kommunikation begleitet.

Dieser Schritt ist Antwort auf die zunehmend komplexen Anforderungen in der Kommunikation: Strategische Klarheit, Krisenkompetenz und digitale Schlagkraft werden künftig aus einer Hand angeboten. „Kommunikation kennt heute keine Grenzen mehr. Sie muss neu gedacht und mutig umgesetzt werden. Genau das tun wir jetzt gemeinsam“, so Sandra Luger, Managing Partner bei Gaisberg Consulting.

Gaisberg Consulting bringt seit 15 Jahren Expertise in den Bereichen Krisen- und Change-Kommunikation, Litigation PR und Corporate Communications ein. amaaze ergänzt diesen erfolgreichen Ansatz mit digitalem Know-how in den Bereichen Content Creation, digitale Strategien, Kampagnenführung und Branding.

amaaze-Geschäftsführer Felix Wagner: „Kommunikationsarbeit wird zunehmend digital und die Bedeutung eigener Kanäle nimmt weiter zu. Mit gaisbergamaaze schaffen wir die Kapazitäten, um unseren Kunden sowohl fundierte professionelle Kommunikationsberatung als auch kreative Umsetzung zu liefern.“

Das bereits über die vergangenen zwei Jahre zusammengewachsene 18-köpfige Team bündelt dadurch sein Know-how und bietet gemeinsam ein breites Leistungsspektrum an. Für bestehende Kunden der beiden Agenturen bleibt alles unverändert - die bisherigen Ansprechpartner und laufenden Projekte werden nahtlos fortgeführt.

Weitere Informationen

Rückfragen & Kontakt

gaisbergamaaze group
Sandra Luger
Telefon: +43 664 88446425
E-Mail: sandra.luger@gaisberg.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright