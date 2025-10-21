Gaisberg Consulting und Digitalagentur amaaze werden zur „gaisbergamaaze group“

Wien (OTS) -

Die strategische Kommunikationsberatung Gaisberg Consulting und die Digitalagentur amaaze, beide mit Sitz in Wien, bündeln ihre Kräfte. Dadurch entsteht eine Gruppe, die Kunden ganzheitlich in strategischer und digitaler Kommunikation begleitet.

Dieser Schritt ist Antwort auf die zunehmend komplexen Anforderungen in der Kommunikation: Strategische Klarheit, Krisenkompetenz und digitale Schlagkraft werden künftig aus einer Hand angeboten. „Kommunikation kennt heute keine Grenzen mehr. Sie muss neu gedacht und mutig umgesetzt werden. Genau das tun wir jetzt gemeinsam“, so Sandra Luger, Managing Partner bei Gaisberg Consulting.

Gaisberg Consulting bringt seit 15 Jahren Expertise in den Bereichen Krisen- und Change-Kommunikation, Litigation PR und Corporate Communications ein. amaaze ergänzt diesen erfolgreichen Ansatz mit digitalem Know-how in den Bereichen Content Creation, digitale Strategien, Kampagnenführung und Branding.

amaaze-Geschäftsführer Felix Wagner: „Kommunikationsarbeit wird zunehmend digital und die Bedeutung eigener Kanäle nimmt weiter zu. Mit gaisbergamaaze schaffen wir die Kapazitäten, um unseren Kunden sowohl fundierte professionelle Kommunikationsberatung als auch kreative Umsetzung zu liefern.“

Das bereits über die vergangenen zwei Jahre zusammengewachsene 18-köpfige Team bündelt dadurch sein Know-how und bietet gemeinsam ein breites Leistungsspektrum an. Für bestehende Kunden der beiden Agenturen bleibt alles unverändert - die bisherigen Ansprechpartner und laufenden Projekte werden nahtlos fortgeführt.