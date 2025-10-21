Lehner beim SVS-Krebsvorsorgetag: Früherkennung kann Leben retten

Linz (OTS) -

„Krebsvorsorge kann Leben retten, Leid ersparen oder zumindest eine schonendere Behandlung ermöglichen. 2025 steht bei der SVS mit „Gemeinsam gegen Krebs“ ganz im Zeichen der Krebsvorsorge“, sagt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), beim SVS-Krebsvorsorgetag in Linz, der am Montag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr in Kooperation mit der Krebshilfe OÖ in der SVS-Landesstelle stattgefunden hat.

„In Österreich erkranken rund 45.000 Menschen jedes Jahr an Krebs. Für einige Krebsarten gibt es sehr effiziente und unkomplizierte Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsprogramme. Diese bringen bessere Heilungschancen und Behandlungsmöglichkeiten und können im besten Fall eine Krebserkrankung verhindern. Mit „Gemeinsam gegen Krebs“ erhalten SVS-Versicherte, wenn sie eine der empfohlenen Krebsvorsorgeuntersuchungen absolvieren, im Jahr 2025 einen 100 Euro Bonus“, erläutert Lehner und betont, dass damit ein „weiterer Anreiz geschaffen werden soll, das umfangreiche Angebot anzunehmen“.

Die Untersuchungen der „Gemeinsam gegen Krebs“-Aktion umfassen: Hautkrebsvorsorge, Prostatakrebsvorsorge, Gebärmutterhalskrebsvorsorge, Brustkrebsfrüherkennung und Darmkrebsvorsorge. Der Bonus gilt einmalig und ist steuerfrei. Die Untersuchung muss zwischen dem 1. Jänner 2025 und dem 31. Dezember 2025 stattfinden. Die Abrechnung erfolgt automatisch über die Abrechnung des Arztes im Quartalsrhythmus. Die Aktion gilt für alle, die bei der SVS krankenversichert sind und ihre mitversicherten Angehörigen.

Das Programm des SVS-Krebsvorsorgetages in Linz umfasste neben aktuellen Vorträgen und Informationen zur Krebsvorsorge eine ärztliche Sprechstunde, eine Vorort-Kontrolle von Muttermalen sowie die Möglichkeit zur Grippeimpfung und ergänzend eine Aktivierung der ID Austria.

Die nächsten SVS-Krebsvorsorgetage finden am 21. Oktober im WIFI Dornbirn in Vorarlberg, am 22. Oktober in Wien und am 28. Oktober in Tirol/Innsbruck jeweils im SVS-Kundencenter statt.