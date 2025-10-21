Privatbrauerei Hirt mit neuen, nachhaltigen E-Commerce-Verpackungen

Wien (OTS) -

Charaktervolle Biere, Essige oder Spirituosen der Privatbrauerei Hirt sind weit über Kärntens Landesgrenzen hinaus ein beliebtes Geschenk. Um der steigenden Nachfrage im Onlinehandel sowie dem Trend zu Verpackungslösungen aus nachwachsenden Rohstoffen gerecht zu werden, wurde gemeinsam mit dem internationalen Wellpappenhersteller DS Smith eine neue, nachhaltige Premium-E-Commerce-Verpackung entwickelt. Diese schützt Flaschen von 0,5 l und 0,75 l optimal und wirkt dabei auch optisch ansprechend.

Erstklassiges Bier, aber auch ausgewählte Spirituosen oder würzige Essige verdienen die beste Verpackung, damit sie den Transport unbeschadet überstehen. Weil Genuss eben erst beim Öffnen der Flasche so richtig beginnt, sorgt die neue Premium-E-Commerce-Verpackung dafür, dass jede Bestellung sicher, stilvoll und mit dem gewissen Etwas bei den Kundinnen und Kunden ankommt.

Sicher „in der Schwebe“

Die innovative Wellpappelösung des Verpackungsherstellers DS Smith fixiert die Flaschen von hochwertigen Spezialitäten wie Bier, Spirituosen & Essigen so, dass sie sicher „in der Schwebe“ sind und an kritischen Stellen wie Verschluss und Boden besonderen Schutz genießen. Stoßrand und Sicherungslasche sorgen dafür, dass jede Lieferung unbeschadet ankommt.

Smart und nachhaltig verpackt

Die neue Verpackung verbindet Produktschutz mit ökologischer Verantwortung. Das Designteam von DS Smith wandte seine in der Branche einzigartigen Kreislaufdesign-Prinzipien an, um eine Lösung zu entwickeln, die vollständig ohne Kunststoffkomponenten auskommt, zu 100 Prozent recycelbar ist und für die Logistik optimiert wurde. „Wir wollten eine möglichst materialsparende Lösung schaffen, die nachhaltig, smart und kundenfreundlich ist. Dadurch wird sie den hohen Ansprüchen einer sicheren Lieferung von Premium-Lebensmitteln gerecht“, sagt Dieter Glawischnig, Geschäftsführer von DS Smith Packaging Austria. Dass die sichere Lieferung ein entscheidender Faktor in der heutigen, boomenden E-Commerce-Landschaft ist, untermalt auch eine von DS Smith in Großbritannien beauftragte Studie. Demnach erhielten 47 Prozent der E-Commerce-Verbrauchenden im Jahr 2023 beschädigte Waren aus Online-Käufen, was zu einem durchschnittlichen Verlust von 132 Ꞓ pro Person führte. „Die innovative Lösung von DS Smith für die Privatbrauerei Hirt begegnet diesen Herausforderungen, indem sie das sichere Verpacken verschiedener Flaschengrößen und -typen gewährleistet und zusätzliche Komponenten überflüssig macht. Glawischnig ergänzt: „Dadurch wird auch der Abpackvorgang erheblich beschleunigt, was letztendlich eine kosteneffiziente Lagerhaltung ermöglicht.“

Mehr als Schutz: Ein Erlebnis

Die neue Verpackung vereint Funktionalität mit Design. Sie lässt sich schnell aufbauen, bietet großzügige Flächen für Markenauftritte und verwandelt das Auspacken in ein kleines Highlight. Sie besticht durch ihre schlichte Eleganz. Die natürliche Optik in Verbindung mit der dezenten weißen Flexo-Bedruckung lässt bereits vor dem Öffnen die Qualität des Inhalts erahnen. So erhalten Konsumentin und Konsument einen visuell ansprechenden Vorgeschmack auf das verpackte Produkt.

Tradition trifft Innovation

Mit über 755 Jahren Brautradition steht die Privatbrauerei Hirt für Qualität, Regionalität und Sorgfalt. DS Smith bringt seine Expertise in nachhaltigen Verpackungslösungen ein. Gemeinsam entstand so eine Kooperation, die zeigt, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. Heimo Schader, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, betont „Während wir uns mit Leidenschaft unseren erstklassigen Produkten widmen, sorgt DS Smith für die perfekte, nachhaltige Verpackung. So können unsere Kundinnen und Kunden unsere Produktvielfalt auch über eine Bestellung im neuen Online-Shop in bester Qualität genießen.“