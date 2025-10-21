- 21.10.2025, 10:21:07
Einladung Pressegespräch: "Österreichische Wasserstoff-Initiative: Nächste Schritte, nationale Projekte und internationale Chancen“
Anlässlich der HyPA-Jahrestagung präsentieren Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Wolfgang Anzengruber, Vorsitzender des HyPA-Beirats, die nächsten Schritte der Österreichischen Wasserstoff-Initiative
- Details zu den mit 275 Millionen Euro geförderten Projekten
- nächsten Schritte der nationalen Wasserstoff-Initiative
- Ausbau der Infrastruktur, internationale Kooperationen sowie die Rolle Österreichs im europäischen Wasserstoffnetz
- Chancen für Partnerschaften und Technologieexporte im Rahmen des Wiederaufbaus der Ukraine
Wir laden Sie herzlich ein, bei der Pressekonferenz dabei zu sein und über Österreichs nächsten großen Schritt in der Wasserstoffpolitik zu berichten.
Anmeldungen bitte unter: presseabteilung@bmwet.gv.at
Österr. Wasserstoff-Initiative: Nächste Schritte, nationale Projekte und internationale Chancen“
Datum: 22.10.2025, 13:15 Uhr - 22.10.2025, 14:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Palais Auersperg, Maria Theresien Saal, 1. Stock links
Auerspergstraße 1
1080 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
presseabteilung@bmwet.gv.at
