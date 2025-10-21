Einladung Pressegespräch: "Österreichische Wasserstoff-Initiative: Nächste Schritte, nationale Projekte und internationale Chancen“

Wien (OTS) -

Anlässlich der HyPA-Jahrestagung präsentieren Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Wolfgang Anzengruber, Vorsitzender des HyPA-Beirats, die nächsten Schritte der Österreichischen Wasserstoff-Initiative

Details zu den mit 275 Millionen Euro geförderten Projekten

nächsten Schritte der nationalen Wasserstoff-Initiative

Ausbau der Infrastruktur, internationale Kooperationen sowie die Rolle Österreichs im europäischen Wasserstoffnetz

Chancen für Partnerschaften und Technologieexporte im Rahmen des Wiederaufbaus der Ukraine

Wir laden Sie herzlich ein, bei der Pressekonferenz dabei zu sein und über Österreichs nächsten großen Schritt in der Wasserstoffpolitik zu berichten.

Anmeldungen bitte unter: presseabteilung@bmwet.gv.at

Österr. Wasserstoff-Initiative: Nächste Schritte, nationale Projekte und internationale Chancen“

Datum: 22.10.2025, 13:15 Uhr - 22.10.2025, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Palais Auersperg, Maria Theresien Saal, 1. Stock links

Auerspergstraße 1

1080 Wien

Österreich