  • 21.10.2025, 10:08:02
  • /
  • OTS0048

LH-Stv. Landbauer: „Niederösterreichs Sport zeigt in Krisenzeiten Stärke, Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit“

Sportbericht 2024 wird im Landtag präsentiert

St. Pölten (OTS) - 

Bilanz im NÖ Landtag über ein höchst erfolgreiches, aber auch überaus herausforderndes Sportjahr 2024: Mit dem Start der ersten landesweiten Schwimmoffensive, den NÖ Schwimm Kids, konnte das Fundament für einen sicheren Badespaß gelegt werden. „Mittlerweile werden die kostenlosen Schwimmkurse für Kinder von fünf bis zehn Jahren flächendeckend in ganz Niederösterreich angeboten und erfreuen sich großer Beliebtheit. Jedes Kind in Niederösterreich soll schwimmen können – das ist unser erklärtes Ziel. Badeunfälle sollen der Vergangenheit angehören“, resümiert Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Auch für heimische Sportvereine, die unter den hohen Energiekosten stöhnen, wurden im Jahr 2024 zahlreiche Hürden übersprungen. „Mit eigens mit der EVN ausverhandelten, exklusiven und stabilen Strom- und Gastarifen können wir die Fixkosten für niederösterreichische Sportvereine senken und erleichtern den laufenden Betrieb“, so Landbauer.

Eine große Herausforderung war 2024 die verheerende Hochwasser-Katastrophe, die einen beträchtlichen Teil der Sportinfrastruktur schwer beschädigte. Auf Initiative von Sportlandesrat LH-Stv. Udo Landbauer wurde umgehend die „Hochwasserhilfe Sport“ ins Leben gerufen – plus sechs Mio. Euro per Nachtragsbudget. Mit der raschen Hilfe konnten sowohl beschädigte Anlagen wiederhergestellt als auch Vereinen, die mit Einnahmeverlusten kämpfen mussten, finanziell unter die Arme gegriffen werden.

„Unsere rund 3.500 Vereine, 60 Verbände und rund 250.000 Ehrenamtlichen leisten großartige Arbeit von unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft, die Gesundheit und die Gesellschaft. Sie sind das Herz und das Rückgrat des Sports, ohne diese Breite gäbe es keine Spitze. Sie halten den organisierten Sport täglich am Laufen, begeistern Kinder für Bewegung und führen immer wieder Talente bis an die Weltspitze. Sie haben nichts Geringeres als eine rasche, unbürokratische Hilfe für einen starken Neustart verdient“, so Landbauer.

Weitere Informationen bei Alexander Murlasits, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Telefon 0676/81213742, E-Mail alexander.murlasits@noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright