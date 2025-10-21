Generalerneuerung der B 119 – Stifter Berg II abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der B 119 in Richtung Amstetten bzw. in Richtung A1 wurde auf einer Länge von rund 940 Metern (Kilometer 2,18 bis 3,12) erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch ein neuer Geh- und Radweg errichtet. Die Fahrbahnbreite der B 119 wurde im betroffenen Abschnitt verringert, wodurch auf der verbleibenden Fläche der neue Geh- und Radweg realisiert werden konnte. Am Ende des Bauloses, im Bereich Stocka bei Kilometer 3,12, wurden zudem zwei neue Busbuchten errichtet. Insgesamt wurde die Fahrbahn der B 119 auf einer Fläche von rund 8.500 Quadratmetern in einer Stärke von zwölf Zentimetern abgefräst und anschließend mit einer neuen, 3,5 Zentimeter starken Deckschicht versehen.

Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung, die Mitte Juni begonnen wurden, sind nun weitgehend abgeschlossen. Derzeit erfolgen noch die Asphaltierungsarbeiten am neuen Geh- und Radweg sowie die Anpassung der Bankette. Auch das Versetzen der erforderlichen Verkehrszeichen und das Aufbringen der Bodenmarkierungen werden in den kommenden Tagen abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 730.000 Euro, wovon etwa 550.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 180.000 Euro von der Gemeinde Ardagger getragen werden.

Die Baumaßnahme war notwendig geworden, da die Fahrbahn der Landesstraße B 119 im Bereich Stifter Berg – ab der Kreuzung B 119 / L 6063 / Zufahrt Ardagger Stift in südlicher Richtung zur A1 – aufgrund von Fahrbahnschäden und hoher Verkehrsfrequenz nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Verkehrsinfrastruktur entsprach. Bereits im Vorjahr wurde der erste Abschnitt von Kilometer 3,12 bis Kilometer 3,9 (Umfahrung Ardagger Stift) erneuert.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst bei Gerhard Fichtinger unter der Telefonnummer 0676 / 812 601 41 oder per E-Mail unter gerhard.fichtinger@noel.gv.at erhältlich.