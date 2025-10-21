Praktisch, vielseitig, servierfertig: efko bringt Frühlings Kartoffeln für die Gastronomie

Eferding/Linz (OTS) -

Ob klassisch als Beilage oder modern interpretiert – Kartoffeln sind wahre Alleskönner. Mit den neuen Frühlings Kartoffeln bietet efko eine praktische Lösung für Gastronomie und Großverbraucher, die Qualität und Convenience verbindet. Die kleinen, geschälten und gekochten Kartoffeln in der stapelbaren 5-l-Dose sind sofort einsatzbereit und bereichern ab Oktober 2025 efko‘s umfangreiches Gastro-Sortiment. „Wir verstehen uns als Partner der Gastronomie. Mit den neuen Frühlings Kartoffeln geben wir Küchen die Möglichkeit, flexibel und effizient zu arbeiten, ohne Abstriche bei Geschmack und Qualität zu machen“ , so Markus Luftensteiner, Marketingleiter efko. Mit dem Produkt erweitert efko sein umfangreiches Gastro-Sortiment. Als Top-of-Mind-Lösungsanbieter für Großhandel und Großverbraucher bietet efko Lösungen, die höchste Verarbeitungsstandards mit praktischen Vorteilen verbinden.