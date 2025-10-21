  • 21.10.2025, 09:56:05
  • /
  • OTS0041

Praktisch, vielseitig, servierfertig: efko bringt Frühlings Kartoffeln für die Gastronomie

Convenience für die Profi-Küche

Servierfertig für die Gastronomie: Die efko Frühlings Kartoffeln in der stapelbaren 5-l-Dose sind ab sofort im Gastronomie-Großhandel erhältlich.
Eferding/Linz (OTS) - 

Ob klassisch als Beilage oder modern interpretiert – Kartoffeln sind wahre Alleskönner. Mit den neuen Frühlings Kartoffeln bietet efko eine praktische Lösung für Gastronomie und Großverbraucher, die Qualität und Convenience verbindet. Die kleinen, geschälten und gekochten Kartoffeln in der stapelbaren 5-l-Dose sind sofort einsatzbereit und bereichern ab Oktober 2025 efko‘s umfangreiches Gastro-Sortiment. „Wir verstehen uns als Partner der Gastronomie. Mit den neuen Frühlings Kartoffeln geben wir Küchen die Möglichkeit, flexibel und effizient zu arbeiten, ohne Abstriche bei Geschmack und Qualität zu machen“, so Markus Luftensteiner, Marketingleiter efko. Mit dem Produkt erweitert efko sein umfangreiches Gastro-Sortiment. Als Top-of-Mind-Lösungsanbieter für Großhandel und Großverbraucher bietet efko Lösungen, die höchste Verarbeitungsstandards mit praktischen Vorteilen verbinden.

Weitere Informationen finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt

Impuls Kommunikation GmbH
Madeleine Brosch, BA
Telefon: +43 676 6113042
E-Mail: madeleine@impulskommunikation.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IMR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright