Vorschau auf die 6. Sitzung des Wiener Gemeinderates am 22. Oktober 2025

Morgen, Mittwoch, 22. Oktober 2025 tritt der Wiener Gemeinderat zu seiner 6. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Begonnen wird im Sitzungssaal des Wiener Rathauses wie üblich um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Finanzierungs- und Modernisierungsplan der Wiener Spitäler; Schulärzt*innen – Versorgungslücke an Wiener Schulen; Kulturangebote für Wiener Kinder und Jugendliche; Alkoholverbotszone bei der U6-Station Gumpendorfer Straße; Sprachförderkräfte.

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema lautet: „Ziel- und planloses Kürzen - Rot-Pinker Vorschlaghammer zerstört soziale und ökologische Errungenschaften“ und wurde von den Grünen eingebracht.

Nach der Aktuellen Stunde steht eine Mitteilung des amtsführenden Stadtrats Jürgen Czernohorszky an den Wiener Gemeinderat zum Thema „Wiener Demokratie-Strategie“ auf der Tagesordnung.

Gegenstand der Hauptdebatte ist die Verordnung für die Aufteilung der Mittel für die Bezirksbudgets (Bezirksmittelverordnung).

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter akkreditierung@ma53.wien.gv.at eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: http://www.wien.gv.at/rk – zudem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf http://www.wien.gv.at/ mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter http://www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red