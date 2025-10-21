Wien (OTS) -

Mit dem neuen Whitepaper „Fitness-Check Online-Marketing für Hotels“ stellt Prodinger Tourismusberatung gemeinsam mit ncm- Net Communication Management eine kompakte Arbeitsgrundlage für Hoteliers zur Verfügung. Das Papier bündelt zentrale Kennzahlen, Benchmarks und Praxis-Checklisten – von Website-Performance über SEO/SEA bis zur Conversion-Optimierung. Ziel ist es, die Online-Präsenz systematisch zu verbessern, die Gästeansprache zu schärfen und Umsätze zu steigern.

„ Viele Hotels investieren bereits kräftig ins Online-Marketing. Aber ohne durchgehendes Kennzahlen-Monitoring bleibt Potenzial liegen. Unser Fitness-Check zeigt klar, wo nachzuschärfen ist, welche Ziele realistisch sind und welche Maßnahmen sich rechnen “, sagt Marco Riederer, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung.

Inhalte & Nutzen für Hoteliers

Schnellchecks & Benchmarks zu Traffic-Quellen, Herkunftsmärkten, User-Journey, Core Web Vitals, inklusive klarer Mindeststandards und „Nice-to-have“-Empfehlungen.

Praxisnahe Checklisten für SEO (Meta, Heading-Struktur, interne Verlinkung, Bild-Optimierung) und SEA (Impressions, CTR, Conversion-Rate, ROAS).

Messbare Maßnahmen für mehr Direktbuchungen

Cases & Best Practices: Häufige Stolpersteine und erprobte Lösungswege, komprimiert und umsetzungsorientiert.

„ KI verändert Suche und Buchungsverhalten rasant. Entscheidend bleibt saubere, strukturierte SEO-Arbeit, heute oft als GEO (Generative Engine Optimization) diskutiert. Wer Inhalte KI-lesbar aufbereitet, gewinnt Sichtbarkeit in Suchmaschinen und in generativen Antwortsystemen “, ergänzt Michael Mrazek, Geschäftsführer von ncm.

Das Whitepaper „Fitness-Check Online-Marketing für Hotels“ steht ab sofort kostenlos zum Download bereit.

Über Prodinger Tourismusberatung

Prodinger begleitet Hotellerie, Resorts, Projektentwickler und touristische Destinationen entlang der gesamten Wertschöpfung – von Strategie, Positionierung und Wirtschaftlichkeitsanalysen bis zur Preis- und Vertriebsstrategien, sowie deren operativer Umsetzung. Der Fokus: Messbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit.

Über ncm – Net Communication Management

ncm entwickelt seit vielen Jahren digitale Wachstumsstrategien für Tourismusbetriebe: SEO/Content, SEA, Conversion-Optimierung, Marketing-Automation und KI-gestützte Tools. Anspruch ist die ganzheitliche Sichtbarkeit über alle Phasen der Customer Journey hinweg – mit klarem Fokus auf Direktbuchungen.