Fitness-Check Online-Marketing für Hotels
Mit dem neuen Whitepaper „Fitness-Check Online-Marketing für Hotels“ stellt Prodinger Tourismusberatung gemeinsam mit ncm- Net Communication Management eine kompakte Arbeitsgrundlage für Hoteliers zur Verfügung. Das Papier bündelt zentrale Kennzahlen, Benchmarks und Praxis-Checklisten – von Website-Performance über SEO/SEA bis zur Conversion-Optimierung. Ziel ist es, die Online-Präsenz systematisch zu verbessern, die Gästeansprache zu schärfen und Umsätze zu steigern.
Viele Hotels investieren bereits kräftig ins Online-Marketing. Aber ohne durchgehendes Kennzahlen-Monitoring bleibt Potenzial liegen. Unser Fitness-Check zeigt klar, wo nachzuschärfen ist, welche Ziele realistisch sind und welche Maßnahmen sich rechnen“, sagt Marco Riederer, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung.
Inhalte & Nutzen für Hoteliers
Schnellchecks & Benchmarks zu Traffic-Quellen, Herkunftsmärkten, User-Journey, Core Web Vitals, inklusive klarer Mindeststandards und „Nice-to-have“-Empfehlungen.
Praxisnahe Checklisten für SEO (Meta, Heading-Struktur, interne Verlinkung, Bild-Optimierung) und SEA (Impressions, CTR, Conversion-Rate, ROAS).
Messbare Maßnahmen für mehr Direktbuchungen
Cases & Best Practices: Häufige Stolpersteine und erprobte Lösungswege, komprimiert und umsetzungsorientiert.
KI verändert Suche und Buchungsverhalten rasant. Entscheidend bleibt saubere, strukturierte SEO-Arbeit, heute oft als GEO (Generative Engine Optimization) diskutiert. Wer Inhalte KI-lesbar aufbereitet, gewinnt Sichtbarkeit in Suchmaschinen und in generativen Antwortsystemen“, ergänzt Michael Mrazek, Geschäftsführer von ncm.
Das Whitepaper „Fitness-Check Online-Marketing für Hotels“ steht ab sofort kostenlos zum Download bereit.
Über Prodinger Tourismusberatung
Prodinger begleitet Hotellerie, Resorts, Projektentwickler und touristische Destinationen entlang der gesamten Wertschöpfung – von Strategie, Positionierung und Wirtschaftlichkeitsanalysen bis zur Preis- und Vertriebsstrategien, sowie deren operativer Umsetzung. Der Fokus: Messbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit.
Über ncm – Net Communication Management
ncm entwickelt seit vielen Jahren digitale Wachstumsstrategien für Tourismusbetriebe: SEO/Content, SEA, Conversion-Optimierung, Marketing-Automation und KI-gestützte Tools. Anspruch ist die ganzheitliche Sichtbarkeit über alle Phasen der Customer Journey hinweg – mit klarem Fokus auf Direktbuchungen.
Fitness-Check Online-Marketing
Benchmarks & Checklisten helfen Betrieben, Sichtbarkeit, Anfragen und Direktbuchungen messbar zu steigern.
Rückfragen & Kontakt
Prodinger Tourismusberatung
Marco Riederer
+43 1 890 730 9
m.riederer@prodinger.at
