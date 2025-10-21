Wien (OTS) -

Die traditionsreiche türkische Qualitätszeitung Cumhuriyet („Die Republik“), die älteste noch erscheinende Zeitung der Türkei, veröffentlichte am 19. Oktober 2025 in ihrer Rubrik für prominente Autoren auf Seite zwei einen Essay von Birol Kiliç aus Wien mit dem Titel „Gerechtigkeit und Hoffnung im Schatten Kafkas“. Wir haben den Beitrag ins Deutsche und Englische übersetzt. Kiliç ist Gründer und Herausgeber der Zeitungen Neue Heimat Zeitung, Türkische Allgemeine und Neue Welt Verlag in Wien.

Gerechtigkeit und Hoffnung im Schatten Kafkas-Ein Essay zwischen Wien und Ankara

Cumhuriyet (Die Republik), Seite 2, Birol Kilic, Wien-Istanbul, 12.10.2025

Der in der Sonntagsausgabe der türkischen Traditionszeitung Cumhuriyet veröffentlichte Essay von Birol Kiliç verknüpft die geistige Welt Franz Kafkas mit der heutigen Realität der Türkei – gesehen aus der Perspektive eines Autors aus Wien. In einer Zeit, in der Begriffe wie Gerechtigkeit, Freiheit und Hoffnung neu verhandelt werden, deutet Kilic das kafkaeske Lebensgefühl als Spiegel einer Gesellschaft zwischen Bürokratie, Identität und Gewissen. Sein Text ist zugleich literarische Meditation und politisch-philosophische Diagnose – ein Brückenschlag zwischen Österreich und der Türkei, zwischen Mitteleuropa und dem östlichen Mittelmeerraum.



Die deutsche Übersetzung finden Sie hier

