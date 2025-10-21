  • 21.10.2025, 09:30:36
  • /
  • OTS0032

Städtebund: Reform der Grundsteuer als wichtiges Thema bei heutiger Finanzkommission

Städte und Gemeinden stehen mit dem Rücken zur Wand; Einbindung von Bund und Ländern gefordert

Wien (OTS) - 

Anlässlich der heute stattfindenden Finanzkommission und im Vorfeld der Konferenz der Landesfinanzreferent:innen fordert Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger die Reform der Grundsteuer endlich umzusetzen: „Medienberichte der vergangenen Wochen zeigen, dass Städte und Gemeinden mit dem Rücken zur Wand stehen, sie dürfen mit ihren finanziellen Nöten nicht allein gelassen werden. Daher heißt es jetzt möglichst rasch eine Reform der Grundsteuer umzusetzen.“

Die Grundsteuer wurde zuletzt in den 70er-Jahren angepasst. Ein erster Schritt wäre laut Weninger die Hebesätze von 500 auf 750 Prozent zu erhöhen; das würde etwa 396 Millionen Euro mehr für Städte und Gemeinden bedeuten. In einem zweiten Schritt bräuchte es eine tragfähige, möglichst unbürokratische Reform der Grundsteuer, die den Richtlinien des Verfassungsgerichtshofes entspricht. „Eine Reform der Grundsteuer würde den Kommunen auch helfen, die Kriterien des Stabilitätspaktes zu erfüllen“, sagt Weninger im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen. Zuletzt merkte auch Finanzminister Markus Marterbauer gegenüber Medien an, dass er sich um Städte und Gemeinden Sorgen mache; einer Reform der Grundsteuer steht er weitgehend positiv gegenüber.

Städte können sparen, aber nicht ohne Einbindung von Bund und Ländern

In einer kürzlich veröffentlichen Studie des KDZ – im Auftrag des Österreichischen Städtebundes – legen Städte und Gemeinden Überlegungen dar, wo sie einsparen können. Beispiele sind etwa die Villacher Abfallwirtschaft gemeinsam mit Saubermacher, Osttiroler Gemeinden mit einer gemeinsamen Kinderbetreuung, die Region Vorderland-Feldkirch mit einer gemeinsamen Baurechtsverwaltung und Vöcklabruck mit seinen Photovoltaik-Anlagen über Sale-and-Lease-Back.

Dazu Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Städte machen ihre Hausaufgaben und wissen, wo sie einsparen können. Es reicht aber nicht. Vielmehr braucht es die Einbindung von Bund und Ländern, um Städte und Gemeinden nachhaltig zu finanzieren. Schließlich wollen wir auch in Zukunft die öffentlichen Leistungen der Städte, die wir tagtäglich brauchen, wie etwa Kindergärten und Öffis, wie gewohnt nutzen. Denn nur mit qualitativ hochwertigen Leistungen funktioniert das Leben einer Stadt und damit die Gesellschaft.“

Rückfragen & Kontakt

Elisabeth Hirt
Kommunikation Österreichischer Städtebund
elisabeth.hirt@staedtebund.gv.at
Telefon: 0676 8118 89990
www.staedtebund.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright