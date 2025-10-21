Klüber Lubrication und OKS bündeln ihre Expertise

Salzburg (OTS) -

Klüber Lubrication und OKS Spezialschmierstoffe, zwei international erfolgreiche Anbieter von Spezialschmierstoffen, bündeln künftig ihre Kräfte unter dem Dach der Freudenberg Chemical Specialities (FCS), einer Tochter der Freudenberg Gruppe. Beide Unternehmen gehören in ihren jeweiligen Marktsegmenten zu den weltweit führenden Anbietern und werden weiterhin unabhängige Marken am Markt sein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine noch widerstandsfähigere gemeinsame Organisation zu schaffen und die jeweiligen Stärken in Vertrieb, Produktion sowie Forschung und Entwicklung zusammen zu führen. Die Einbindung von OKS in die Strukturen der Klüber Lubrication erfolgt zum 1. Januar 2026.

Klüber wird seine starke Position als OEM-Partner in zahlreichen Industriebranchen weiter festigen und dabei seine Engineering-Kompetenz sowie die globale Präsenz gezielt ausbauen. OKS wiederum stärkt durch den Zusammenschluss seine Marktstellung im Bereich Maintenance, Repair and Operations (MRO), erweitert sein internationales Vertriebsnetz und baut seine Forschungs- und Entwicklungskompetenz weiter aus.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden alles aus einer Hand zu bieten“, erklärt Dr. Wolfgang Sammer, Executive Vice President Sales/Marketing bei Klüber Lubrication. „So profitieren sie von einem einheitlichen Angebot, das die Beschaffung erleichtert und eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet.“

„Die Kombination aus der Expertise von OKS im Technischen Handel und der globalen Vertriebsstruktur sowie der organisatorischen Stärke von Klüber eröffnet neue Möglichkeiten für Wachstum und passgenaue Lösungen weltweit“, ergänzt Diana Stirner, CEO von OKS.

Gemeinsam verfügen OKS und Klüber über nahezu 150 Jahre Erfahrung und haben mehr als 2.000 Produkte erfolgreich entwickelt, die dazu beitragen, Energie und Ressourcen zu sparen und die Arbeitssicherheit zu verbessern. Ihr Portfolio umfasst heute Spezialschmierstoffe für nahezu alle Industriezweige. Mit über 2.600 Mitarbeitenden erwirtschaften die Unternehmen einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und sind in fast 100 Ländern weltweit aktiv.