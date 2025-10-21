KV-Verhandlungen im Schatten massiver Kürzungen

Wien (OTS) -

Österreichs soziale Infrastruktur steht unter Druck: In fast allen Bundesländern werden Budgets gekürzt, Projekte gestoppt und Förderungen gestrichen. Pflegeheime, Behindertenhilfe, Kinderbetreuung und Sozialarbeit geraten an ihre Grenzen – die Versorgungssicherheit steht auf dem Spiel.

Genau in dieser Situation finden die Kollektivvertragsverhandlungen der Sozialwirtschaft statt – unter Bedingungen, die von vielen Trägern als existenzbedrohend beschrieben werden. Es geht daher heuer nicht um Spielräume oder Prozentsätze, sondern darum, das Überleben der sozialen Infrastruktur zu sichern.

Gleichzeitig zeigen aktuelle Ergebnisse der IFES-Arbeitszeitumfrage, dass die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft ihre Arbeitsbedingungen grundsätzlich positiv bewerten – und dass es diesen hohen Standard nun unter massivem Druck zu verteidigen gilt.

Die SWÖ informiert nach der ersten Verhandlungsrunde über die aktuelle Lage, ihre Einschätzung zur Versorgungssicherheit und die zentralen Herausforderungen der heurigen KV-Verhandlungen.

Ihre Gesprächspartner*innen:



Erich Fenninger, Vorsitzender, Sozialwirtschaft Österreich

Yvonne Hochsteiner, Geschäftsführerin, Sozialwirtschaft Österreich

Datum: Mittwoch, 23. Oktober 2025, 10.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien, „Der Saal“

Um Anmeldung wird unter folgendem Link gebeten.

Zusätzlich können Sie die Pressekonferenz unter folgendem Link mitverfolgen.

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Convcordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich