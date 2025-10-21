IBG erneut mit dem AUVA-Gütesiegel ausgezeichnet.

Wien (OTS) -

Die IBG wurde auch im Jahr 2025 erneut mit dem AUVA-Gütesiegel „Sicher und gesund arbeiten“ ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand am Donnerstagnachmittag in der Sky Stage im 19. Stock des Tech Gate Vienna statt – mit einem beeindruckenden Blick über die Stadt Wien.

Zu Beginn der Veranstaltung nahm Keynote-Speaker Walter Ablinger die Gäste mit auf eine bewegende Reise durch sein Leben. Nach einem schweren Arbeitsunfall im Jahr 1999, der ihn querschnittgelähmt zurückließ, fand Ablinger durch den Sport zurück ins Leben. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Para-Radsportlern Österreichs und ist mehrfacher Paralympics-Sieger. Seine Geschichte steht sinnbildlich für Motivation, Durchhaltevermögen und gelebte Sicherheit.

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zeichnet mit dem Gütesiegel Unternehmen aus, die sich in besonderer Weise für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz engagieren. IBG erhielt die Auszeichnung erstmals 2022 und konnte diese nun – dank kontinuierlicher Arbeit und nachhaltiger Verbesserungen – erneut erfolgreich bestätigen.

IBG-Geschäftsführer Gerhard Klicka und IBG-Bereichsleiter Matthias Welkens nahmen die Auszeichnung stellvertretend für das gesamte IBG-Team entgegen.:

„ Sicherheit und Gesundheit sind keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis täglicher Achtsamkeit und Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement auch 2025 wieder Anerkennung findet. “

Mit dem erneuten Erhalt des AUVA-Gütesiegels bekräftigt IBG sein klares Bekenntnis zu einer sicheren, gesunden und zukunftsorientierten Arbeitswelt.

IBG GmbH, gegründet 1995, ist mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 80 Arbeitsmedizinern und Arbeitsmedizinerinnen, Österreichs größte Unternehmensberatung im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. IBG ist in ganz Österreich vertreten.