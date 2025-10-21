IFA feiert Dachgleiche beim Grazer Projekt „Tiergartenweg 32“

Graz (OTS) -

Gleichenfeier für fünf geförderte IFA-Wohngebäude am Tiergartenweg 32 in Graz

IFA schafft 58 nachgefragte und leistbare Neubau-Mietwohnungen mit einem Gesamtinvestment von 25,45 Mio. Euro

Fertigstellung für Sommer 2026 geplant

IFA feiert den nächsten Meilenstein beim Projekt „Tiergartenweg 32“ in Graz. Nach der finalen Platzierung des Investments im April diesen Jahres war im Oktober Dachgleiche. Bis Sommer 2026 entstehen hier umgeben von 2.800 m2 Allgemeingrünfläche in fünf Gebäuden insgesamt 58 Neubauwohnungen, jede mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Anleger:innen haben über IFA Bauherrenmodelle insgesamt 25,45 Mio. Euro investiert. Sie ermöglichen mit diesem Investment die Schaffung von nachgefragten, geförderten Mietwohnungen und profitieren langfristig von inflationsgeschützten Mieteinnahmen, dem gemeinsamen Mietenpool ohne Einzelvermietungsrisiko, steuerlicher Optimierung und öffentlichen Förderungen sowie dem Rundum-Service der IFA.

„Mit den großen Allgemeingrünflächen, den privaten Freiflächen bei jeder Wohnung und den durchdachten Grundrissen schafft IFA am Tiergartenweg ein `Best-practice´ für zeitgemäßen, geförderten und leistbaren Wohnraum und gleichzeitig ein ertragreiches Investment für Anleger:innen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG. „Wir freuen uns auf die Fertigstellung 2026 und danken allen, die dieses Projekt in hoher Qualität umsetzen.“

Derzeit können sich Anleger:innen an einem Bauherrenmodell in Linz beteiligen, hier wird bis 2027 in der Zelkingerstraße 16 ein geförderter Wohnbau mit gesamt 21 Wohnungen realisiert.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.



Über IFA



IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen.