- 21.10.2025, 09:00:39
- /
- OTS0022
FW-Kainz: Das Leiden der Wirtschaft nimmt kein Ende!
Regierungspolitik hemmt Wachstum, zerstört Vertrauen und ruiniert Unternehmer.
Eine aktuelle Analyse der Bank Austria bestätigt, was Unternehmer längst wissen: Österreich steckt fest. Der Konjunkturindikator fällt auf den tiefsten Stand seit Monaten, die Inflation frisst Kaufkraft und die Bundesregierung schaut tatenlos zu! Statt Mut zur Entlastung, Deregulierung und Leistung – herrscht Stillstand, Symbolpolitik und grüne Ideologie.
Bundeskanzler, Finanzminister & Co. haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Energiepreise, Personalkosten und Auflagen explodieren, während die Regierung mit neuen Vorschriften, Abgaben und EU-Gängelung jede Erholung abwürgt. Die bunte VP-SP-NEOS-Koalition agiert längst als Vollstreckerin einer wirtschaftsfeindlichen EU-Agenda.
Für die Freiheitliche Wirtschaft ist klar: Diese Politik ist ein Schlag ins Gesicht aller, die Verantwortung übernehmen, Arbeitsplätze sichern und Wohlstand schaffen. Wer heute noch investieren will, wird in bürokratische Fallen getrieben – anstatt unterstützt zu werden.
Thomas Kainz, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark dazu: „Wir akzeptieren dieses Versagen nicht länger. Unsere Forderungen sind klar: Abschaffung sämtlicher unnötiger grüner Regulierungen, echte Entlastungspakete für KMU und Mittelstand – mit günstiger Energie, weniger Steuern, weniger Bürokratie – und ein ehrlicher Neustart mit einer Wirtschaftsagenda, die Freiheit, Wachstum und Leistung wieder in den Mittelpunkt rückt.“
