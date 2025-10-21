Infina Kredit Index (IKI): Im Schatten stabiler Leitzinsen ziehen Fixzinssätze an

Innsbruck/Wien (OTS) -

Der Rückgang der Inflation im Euroraum sorgt derzeit noch für Rückenwind am Wohnkreditmarkt. Fixzinskredite bleiben trotz einer steiler werdenden Zinskurve vergleichsweise günstig. Der anhaltend starke Wettbewerb unter den Banken und die verstärkte Vergabe sicherer Wohnbaukredite wirken dabei preisdämpfend. Doch dieser Vorteil dürfte nicht von Dauer sein. Steigende Staatsausgaben, höhere Renditen an den Kapitalmärkten und zunehmende Risikoaufschläge im Euroraum sprechen bis Ende 2027 für einen Anstieg der langfristigen Zinsen.

Begrenzte Inflationsrisiken in Europa

Die Konjunktur im Euroraum zieht leicht an, getragen von Investitionsimpulsen aus Deutschland. Trotz anhaltend hoher Kerninflation bleibt die Teuerung insgesamt moderat. Das EZB-Inflationsziel von zwei Prozent erscheint mittelfristig erreichbar.

EZB-Leitzins bleibt vorerst auf Seitwärtskurs

Nach acht Leitzinssenkungen bis Mitte 2025 signalisiert der Kapitalmarkt ein nahendes Zinstief. Laut aktuellen Forward-Kurven dürfte die Europäische Zentralbank ihren Zinssenkungszyklus spätestens 2026 beenden. Eine erste Anhebung wird erst ab Ende 2027 erwartet. Variable Kreditzinsen könnten dann leicht über dem aktuellen Niveau liegen.

Infina Kredit Index: Wohnbaukredite wurden teurer

Nach zwei Jahren sinkender Kreditzinsen zogen die variablen Zinsen im dritten Quartal 2025 erstmals wieder leicht an. Fixzinskredite verteuerten sich im Zuge der steiler werdenden Zinskurve etwas stärker.

Fehlender Neubau wird zum Preistreiber

Der Rückgang der EZB-Leitzinsen hat die europäischen Wohnimmobilienmärkte belebt. In Österreich steigen die Preise bislang nur moderat, doch der Rückgang im Neubau führt bis 2027 zu Angebotsengpässen und Aufwärtsdruck auf die Immobilienpreise.

Kreditnehmer können sich derzeit attraktive Fixzinskonditionen sichern, bevor langfristige Zinsen infolge höherer Staatsausgaben und global steigender Renditen ansteigen. Variable Kredite bleiben aufgrund der höheren Kalkulationszinsen der Kreditinstitute für Haushalte mit guter Bonität leistbar und interessant, während Wohnraum bis 2027 voraussichtlich teurer wird.

