78. CS Weihnachtsschau – Hilfe für Kinder und Mütter in Not

Die traditionelle Weihnachtsschau der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis (CS) findet heuer vom 27. Bis 29. November täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr im Festsaal der CS Caritas Socialis, Eingang CS Pramergasse 7, 1090 Wien, statt. Der Erwerb von handgemachten Keksen und weihnachtlichem Kunsthandwerk unterstützt das CS Haus für Mutter und Kind (MUKI) sowie die CS Beratungsdienste.

Schutz und Perspektiven für Mütter und Kinder in Not

Das CS Haus für Mutter und Kind und die CS Beratungsdienste sind zwei Einrichtungen der Caritas Socialis, die Frauen und deren Kinder, die in Not geraten sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das CS Haus für Mutter und Kind wurde 1924 gegründet und bietet Müttern mit bis zu drei Kindern Übergangswohnmöglichkeiten in herausfordernden Lebenssituationen. Ein multiprofessionelles Team entwickelt mit den Frauen Zukunftsperspektiven. Ziel des Aufenthaltes ist es, wieder ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Die Beratung und Begleitung in den CS Beratungsdiensten unterstützt Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Das Angebot reicht von Sozial- und Lebensberatung, über Hilfe bei der Bewältigung von Problemen am Arbeitsplatz, bei Konflikten im familiären/sozialen Umfeld bis hin zu materiellen Überbrückungshilfen (z.B. Bekleidung).

Mit Ihrem Einkauf in der CS Weihnachtsschau werden Frauen und deren Kinder auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich zur offiziellen Eröffnung eingeladen!

26.11.2025, 16.00 Uhr

CS Caritas Socialis, Pramergasse 7, 1090 Wien

Handgemachte Weihnachtsbäckerei und Kunsthandwerk

Neben den wohl zartesten Vanillekipferln Wiens, gefüllten oder liebevoll verzierten Lebkuchen und sonstigen Keksvariationen finden Besucherinnen und Besucher der CS Weihnachtsschau traditionelles Kunsthandwerk, nachhaltige Kinderspielsachen und einzigartige Haushaltsraritäten. Großmutters Stube und der Flohmarkt laden zum Stöbern und Gustieren ein.

"Die CS Weihnachtsschau ist für viele der Beginn einer besonderen Zeit – des Miteinanders und des Teilens. Dank des großartigen Einsatzes vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die beim Backen, dekorieren und Organisieren unterstützen, wird dieses Tradition jedes Jahr aufs Neue lebendig. Mit jedem Einkauf schenken Sie nicht nur Freude, sondern auch Hoffnung und Unterstützung für Frauen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen“, so Sr. Susanne Krendelsberger, Generalleiterin der CS Schwesterngemeinschaft.

Prominentes Damenkomitee setzt sich für Mütter und Kinder in Not ein

Seit 1948 wird die CS Weihnachtschau von einem prominenten Damenkomitee unterstützt:

Heuer stellen sich Mag.a Saya Ahmad, Dkff. Anneliese Figl, Maria Graff, Dr.in Christa Karas-Waldheim, Dipl.-Päd.in Martina Malyar, Birgit Meinhard-Schiebl, Dr.in Edith Mock, Mag.a Josefa Molitor-Ruckenbauer, Mag.a Brigitte Molterer, Mag.a Judith Pühringer, Martha Taus, Renate Waldhäusl-Taus u.a. in den Dienst einer guten Sache

Ihre Spende hilft und ermöglicht Begleitung und Hilfe

Die CS Beratungsdienste und das CS Haus für Mutter und Kind sind zwei Einrichtungen der CS Caritas Socialis, die Frauen und deren Kinder und Familien, die in Not geraten sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Spendenkonto: Caritas Socialis

IBAN: AT53 6000 0000 0193 5026

BIC: BAWAATWW

CS Caritas Socialis – Lebensqualität vom Beginn bis zum Ende des Lebens

Die CS Caritas Socialis wurde 1919 von Hildegard Burjan als geistliche Schwesterngemeinschaft mit dem Auftrag gegründet, soziale Not zu lindern. Heute setzt die CS Caritas Socialis drei Schwerpunkte: Betreuung und Pflege (Demenz), Hospizkultur (CS Hospiz Wien) und die Unterstützung und Begleitung von Familien und Kindern. Basis dafür sind das mäeutische Führungsverständnis und das CS Leitbild.

Ein Teil der Einrichtungen ist durch den Fonds Soziales Wien (FSW) gefördert. Die CS Caritas Socialis Privatstiftung verfolgt ausschließlich den gemeinnützigen Zweck der Sicherung des Fortbestandes der Einrichtungen der CS Caritas Socialis GmbH und unterstützt und fördert Einrichtungen und Projekte über die Förderungen des Fonds Soziales Wien und der Stadt Wien hinaus.

