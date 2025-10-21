  • 21.10.2025, 08:30:34
Alexandra Bischof übernimmt die Leitung Marketing bei WINEGG

DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH und Alexandra Bischof.
Wien (OTS) - 

Führungswechsel im Marketing der WINEGG Realitäten GmbH: Seit September 2025 verantwortet Alexandra Bischof die Leitung von Marketing & Corporate Communications.

Kontinuität und neue Impulse

Mit Alexandra Bischof übernimmt eine erfahrene Kommunikations- und Marketingspezialistin, die in den vergangenen Jahren bereits in verschiedenen Funktionen innerhalb der WINEGG-Gruppe tätig war. Sie verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Immobilienmarketing, Markenführung und digitale Kommunikation. Ihre Ernennung steht für Kontinuität in der erfolgreichen Markenarbeit – zugleich bringt sie strategisches Know-how, kreative Ideen und frische Impulse in die Weiterentwicklung der Marke WINEGG ein.

„Wir setzen unseren erfolgreichen Weg konsequent fort. Alexandra Bischof bringt die richtigen Impulse mit, um unsere Projekte und die Marke WINEGG weiter zu stärken“, betont DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH.

Ausblick auf die neue Aufgabe

„Ich freue mich sehr auf diese spannende Herausforderung. Immobilien sind für mich mehr als nur Objekte – sie prägen das Lebensumfeld von Menschen. Mein Ziel ist es, die Werte und die Qualität, für die WINEGG steht, noch sichtbarer zu machen und innovative Kommunikationsformate zu entwickeln“, sagt Alexandra Bischof.

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist die WINEGG Realitäten GmbH als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler erfolgreich tätig. In den Anfangsjahren lag der Fokus auf Zinshäusern, in den letzten Jahren wurde das Bauträgergeschäft im Neubau deutlich ausgebaut. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch erstklassige Mikrolagen, hochwertige Ausführungen und nachhaltige Konzepte aus.

Rückfragen & Kontakt

epmedia Werbeagentur GmbH
Wolfgang Wendy
Telefon: +4369915126609
E-Mail: Wolfgang.Wendy@epmedia.at

