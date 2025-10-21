Termine am 21. Oktober in der Rathauskorrespondenz

10.30 Uhr, Pressebesichtigung der neuen Ausstellung „Schwarze Juden, Weiße Juden? Über Hautfarben und Vorurteile“ im Jüdischen Museum Wien mit JMW-Direktorin Barbara Staudinger sowie den Kurator*innen Tom Juncker, Daniela Pscheiden, Hannes Sulzenbacher, und Vanessa Spanbauer (1., Museum Dorotheergasse, Dorotheergasse 11)