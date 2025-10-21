- 21.10.2025, 08:22:34
Umweltsimulations-Anlagen in Wien setzen neue Maßstäbe für internationale Produktsicherheit
Mit der Eröffnung der neuen Umweltsimulationsanlagen erweitert TÜV AUSTRIA seine Prüfkompetenz und unterstreicht seine Rolle als Innovationsführer in der Produktsicherheit.
„TÜV AUSTRIA CEO Dr. Stefan Haas: „Wir schaffen nicht nur Innovation, sondern Perspektiven und ein starkes Zeichen für die Zukunft.“
Umweltsimulationsprüfungen sind für Hersteller wichtig, weil sie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Produkten unter realistischen Umweltbedingungen wie Hitze, Kälte, Regen, Schnee und anderen Klimabedingungen sicherstellen.
In acht hochmodernen, flexibel nutzbaren Klimakammern werden Maschinen, Geräte, Bauteile und Komponenten unter extremen Bedingungen getestet.
Ob Wärmepumpen, sensible elektronische Geräte oder Schnellladestationen – die Anforderungen an moderne Produkte steigen stetig. Die TÜV AUSTRIA Umweltsimulationen helfen dabei, diese Herausforderungen zu meistern. Selbst komplexe Szenarien wie die Vereisung unter Normaldruck oder in luftfahrtähnlichen Bedingungen lassen sich exakt nachbilden. So wird etwa die Ausdehnung von Wasser bei Kälte gezielt genutzt, um die Belastbarkeit von Prüflingen zu testen.
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung, an der über 100 Vertreter aus Wirtschaft und Forschung teilnahmen, bildeten die Live-Demonstrationen der Umweltsimulationen, welche durch eine Führung durch das TÜV AUSTRIA Technology & Innovation Center in Wien-Liesing ergänzt wurden. Dabei erhielten die Gäste Einblicke in zentrale Prüfbereiche, wie die Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung, die Mechanische Bauteilprüfung sowie die Industrielle Computertomographie.
Die Eröffnung markiert einen Meilenstein für TÜV AUSTRIA und unterstreicht die Rolle der österreichischen Unternehmensgruppe mit Standorten in 40 Ländern als verlässlicher Partner für Sicherheit, Qualität und Innovation.
Technische Eckdaten der neuen Umweltsimulationsanlage
- Temperaturen von -40° C bis +160° C
- Relative Feuchte im positiven Temperaturbereich von 10 % bis 97 %
- Korrosionsversuche, Salzsprühnebeltest
- Qualitäts- und Gebrauchsprüfungen von Verzinkung und Beschichtung (Qualisteelcoat, Qualicoat, Qualanod)
- IP Schutzartprüfung
- IK Schlagprüfung
- Umweltprüfungen in Verbindung mit komplexen mechanischen sowie elektrischen und elektronischen Prüfungen
Weiterführende Informationen: tuvaustria.com/umweltsimulation/
Vielfältige Umwelt-Simulationsmöglichkeiten
Umweltsimulationen prüfen die Haltbarkeit und den Lebenszyklus von Produkten unter extremen Umwelteinflüssen.
