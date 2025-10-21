  • 21.10.2025, 08:23:32
Marchetti: „Erste Abschiebung nach Afghanistan seit 2021 stellt konsequenten Asylkurs der Volkspartei erneut unter Beweis“

Verurteilter afghanischer Straftäter direkt aus Österreich in Heimatland abgeschoben

Wien (OTS) - 

„Die erste Abschiebung nach Afghanistan seit 2021 stellt den konsequenten Asylkurs der Volkspartei erneut unter Beweis. Erstmals seit über vier Jahren wurde ein verurteilter afghanischer Straftäter in sein Heimatland abgeschoben. Der 1994 geborene Mann, der in Österreich wegen eines schweren Sexualdelikts und schwerer Körperverletzung fast vier Jahre Strafhaft verbüßt hat, wurde direkt nach Kabul überstellt. Bereits seit Jahresbeginn stehen Vertreter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl in engem Kontakt mit den Behörden Afghanistans, um die praktische Umsetzung von Rückführungen zu koordinieren. Wie man sieht: mit Erfolg! Denn auch weitere Abschiebungen sind dank des unermüdlichen Engagements von Innenminister Gerhard Karner bereits in Vorbereitung“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Mit der Volkspartei in Regierungsverantwortung gilt klar: Null Toleranz gegenüber jenen, die sich nicht an unsere Gesetze halten. Das hat Herbert Kickl als Innenminister nicht geschafft. Mit dem Wälzen von Verschwörungstheorien und politischen Showdebatten erreicht man nichts für die Österreicherinnen und Österreicher. Während Kickl in halbstarken Sonntagsreden nur von Abschiebungen redet, setzen Innenminister Gerhard Karner und die Volkspartei sie auch um“, so Marchetti weiter, der abschließend betont: „Diesen konsequenten und notwendigen Kurs werden wir entschlossen fortführen. ‚Null Toleranz gegenüber jenen, die unsere Gesellschaft ablehnen und unsere Regeln missachten‘, ist keine leere Floskel, sondern das Fundament einer klaren, rechtsstaatlich fundierten Asylpolitik, die nicht ohne Grund als europäisches Vorbild gilt.“

