Scotch & Soda baut Präsenz in Österreich weiter aus – zwei neue Stores eröffnet
Scotch & Soda setzt seinen Wachstumskurs in Österreich fort: Mit zwei neuen Stores in Wien und Parndorf stärkt die Marke ihre Präsenz und plant Standorte in Linz, Graz & Innsbruck.
Scotch & Soda setzt seine erfolgreiche Expansion in Österreich fort und hat am 2. Oktober gleich zwei neue Standorte eröffnet: einen Store im Auhof Center Wien im charakteristischen Vintage Design der Marke sowie ein neues Outlet im Parndorf Fashion Outlet.
Mit den beiden Neueröffnungen stärkt die niederländische Lifestyle-Marke ihre Präsenz am österreichischen Markt deutlich. Weitere Standorte sind bereits in Planung – die Eröffnung eines neuen Stores in Linz steht kurz bevor, auch Graz und Innsbruck sind als nächste Expansionsziele fix eingeplant.
„Die beiden Eröffnungen markieren einen wichtigen Meilenstein für Scotch & Soda in Österreich“, erklärt Christian Leitner, Franchise-Partner und Markenverantwortlicher für den heimischen Markt. „
Wir sehen, dass unsere Marke hier großen Zuspruch erfährt – sowohl im Retail als auch im Agenturgeschäft. Das positive Feedback unserer Kunden und Partner bestätigt uns darin, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen.“
Neben der Retail-Expansion entwickelt sich auch das Agenturgeschäft dynamisch. Die jüngste Orderrunde wurde erfolgreich abgeschlossen – mit zahlreichen Neukunden und der Wiederaufnahme langjähriger Partnerschaften.
Neue Kollektion als Gamechanger
Auch die aktuelle Kollektion sorgt für Begeisterung: Sie steht ganz im Zeichen von markanten Farben, unverwechselbaren Prints und raffinierten Schnitten. Unter dem Thema „Delws Blaw“ präsentiert Scotch & Soda derzeit die Pre-Fall 2026 Kollektion – eine Hommage an kreative Freiheit und individuelle Ausdruckskraft.
Ordertermine sind noch bis zum 7. November 2025 im Showroom Wien möglich.
