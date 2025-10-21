  • 21.10.2025, 08:18:05
  • /
  • OTS0009

Scotch & Soda baut Präsenz in Österreich weiter aus – zwei neue Stores eröffnet

Scotch & Soda setzt seinen Wachstumskurs in Österreich fort: Mit zwei neuen Stores in Wien und Parndorf stärkt die Marke ihre Präsenz und plant Standorte in Linz, Graz & Innsbruck.

Christian Leitner, Franchise-Partner und Markenverantwortlicher Scotch & Soda Österreich, im neuen Store im Auhof Center in Wien.
Wien (OTS) - 

Scotch & Soda setzt seine erfolgreiche Expansion in Österreich fort und hat am 2. Oktober gleich zwei neue Standorte eröffnet: einen Store im Auhof Center Wien im charakteristischen Vintage Design der Marke sowie ein neues Outlet im Parndorf Fashion Outlet.

Mit den beiden Neueröffnungen stärkt die niederländische Lifestyle-Marke ihre Präsenz am österreichischen Markt deutlich. Weitere Standorte sind bereits in Planung – die Eröffnung eines neuen Stores in Linz steht kurz bevor, auch Graz und Innsbruck sind als nächste Expansionsziele fix eingeplant.

„Die beiden Eröffnungen markieren einen wichtigen Meilenstein für Scotch & Soda in Österreich“, erklärt Christian Leitner, Franchise-Partner und Markenverantwortlicher für den heimischen Markt. „Wir sehen, dass unsere Marke hier großen Zuspruch erfährt – sowohl im Retail als auch im Agenturgeschäft. Das positive Feedback unserer Kunden und Partner bestätigt uns darin, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen.“

Neben der Retail-Expansion entwickelt sich auch das Agenturgeschäft dynamisch. Die jüngste Orderrunde wurde erfolgreich abgeschlossen – mit zahlreichen Neukunden und der Wiederaufnahme langjähriger Partnerschaften.

Neue Kollektion als Gamechanger

Auch die aktuelle Kollektion sorgt für Begeisterung: Sie steht ganz im Zeichen von markanten Farben, unverwechselbaren Prints und raffinierten Schnitten. Unter dem Thema „Delws Blaw“ präsentiert Scotch & Soda derzeit die Pre-Fall 2026 Kollektion – eine Hommage an kreative Freiheit und individuelle Ausdruckskraft.

Ordertermine sind noch bis zum 7. November 2025 im Showroom Wien möglich.

Rückfragen & Kontakt

UND Kommunikation
Johannes Stühlinger
Telefon: +436766103941
E-Mail: johannes@und-und-und.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UND

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright