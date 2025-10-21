Scotch & Soda baut Präsenz in Österreich weiter aus – zwei neue Stores eröffnet

Wien (OTS) -

Scotch & Soda setzt seine erfolgreiche Expansion in Österreich fort und hat am 2. Oktober gleich zwei neue Standorte eröffnet: einen Store im Auhof Center Wien im charakteristischen Vintage Design der Marke sowie ein neues Outlet im Parndorf Fashion Outlet.

Mit den beiden Neueröffnungen stärkt die niederländische Lifestyle-Marke ihre Präsenz am österreichischen Markt deutlich. Weitere Standorte sind bereits in Planung – die Eröffnung eines neuen Stores in Linz steht kurz bevor, auch Graz und Innsbruck sind als nächste Expansionsziele fix eingeplant.

„Die beiden Eröffnungen markieren einen wichtigen Meilenstein für Scotch & Soda in Österreich“, erklärt Christian Leitner, Franchise-Partner und Markenverantwortlicher für den heimischen Markt. „ Wir sehen, dass unsere Marke hier großen Zuspruch erfährt – sowohl im Retail als auch im Agenturgeschäft. Das positive Feedback unserer Kunden und Partner bestätigt uns darin, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen.“

Neben der Retail-Expansion entwickelt sich auch das Agenturgeschäft dynamisch. Die jüngste Orderrunde wurde erfolgreich abgeschlossen – mit zahlreichen Neukunden und der Wiederaufnahme langjähriger Partnerschaften.

Neue Kollektion als Gamechanger

Auch die aktuelle Kollektion sorgt für Begeisterung: Sie steht ganz im Zeichen von markanten Farben, unverwechselbaren Prints und raffinierten Schnitten. Unter dem Thema „Delws Blaw“ präsentiert Scotch & Soda derzeit die Pre-Fall 2026 Kollektion – eine Hommage an kreative Freiheit und individuelle Ausdruckskraft.

Ordertermine sind noch bis zum 7. November 2025 im Showroom Wien möglich.