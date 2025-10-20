  • 20.10.2025, 18:00:36
Pop-Sensation Conan Gray kommt mit seiner „Wishbone World Tour“ nach Wien

01. Juni 2026 – Wiener Stadthalle, Halle D

Tourplakat von Conan Gray
Wien (OTS) - 

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Conan Gray kommt 2026 endlich wieder nach Österreich! Am 1. Juni 2026 macht seine gefeierte „WISHBONE WORLD TOUR“ Halt in der Wiener Stadthalle, Halle D.

Mit seinem vierten Studioalbum Wishbone feiert der 25-jährige Popstar den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Das Album stieg auf Platz 1 der Billboard Album Sales Charts und auf Platz 3 der Billboard 200 ein – die bislang höchste Chartplatzierung für Conan Gray.

Nach ausverkauften Konzerten in legendären Hallen wie dem Madison Square Garden, dem Kia Forum und der Wembley Arena bringt Gray seine unverwechselbare Mischung aus emotionalem Songwriting und energetischem Pop nun live nach Wien.

Conan Gray gilt als Stimme einer neuen Generation – mit Songs wie Heather, Maniac oder Never Ending Song hat er Millionen Fans weltweit begeistert.

Ticketmaster-Presale: ab Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:00 Uhr
Allgemeiner Vorverkauf: ab Freitag, 24. Oktober 2025, 09:00 Uhr

Conan Gray – WISHBONE WORLD TOUR

Datum: 01.06.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Stadthalle, Halle D

URL: https://gla.lnk.to/cg_vie

Jetzt Tickets sichern und live dabei sein!

Rückfragen & Kontakt

Goodlive Artists Austria GmbH
E-Mail: servus@goodliveartistsaustria.com
Website: https://goodliveartists.com/austria

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GAT

