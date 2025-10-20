  • 20.10.2025, 17:04:02
  • /
  • OTS0138

FPÖ-Landbauer: „Wer Land verachtet und mit Terror und Tod droht, muss bestraft werden“

Erneuter Freispruch eines IS-Anhängers vor Gericht in Korneuburg

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wer unser Land und unsere Werte derart verachtet und mit Terror und Tod droht, muss hart bestraft werden“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer die faktische Straffreiheit eines 15-jährigen IS-Anhängers am Landesgericht Korneuburg.

Der damals 14-Jährige, dessen Eltern selbst vor Extremisten nach Österreich geflohen waren, drohte per sozialen Medien mit dem Abschlachten von Christen und Juden. Dass der 15-Jährige mit mildesten Auflagen davonkommt, sei – wie im Fall eines freigesprochenen 17-Jährigen vor einigen Tagen in Korneuburg – nicht nachvollziehbar.

„Das versteht kein Mensch mehr – junge Männer drohen uns mit dem Tod und die Kuscheljustiz verteilt Gruppen- und Aromatherapien. Die Verlierer-Ampel ist am Ende, ihr entgleitet doch die Sicherheits- und Migrationspolitik völlig, lässt Migrantenbanden für Übergriffe an 12-Jährige ungeschoren davonkommen und tätschelt Terror-Sympathisanten. Höchste Zeit für einen Kurswechsel und der kann nur heißen: Volkskanzler Herbert Kickl.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright