AVISO: Bundesratspräsident Samt lädt zur Präsentation eines neuen Gemäldes für den Bundesrat

Wien (PK) -

Bundesratspräsident Peter Samt präsentiert ein Gemälde der Pallas Athene des Künstlers Johann Kogelnig. Das Kunstwerk wird im Salon des Bundesrats an seinem künftigen Platz vorgestellt.

Präsentation eines Gemäldes das dem Bundesrat als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wird

Termin:

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14 Uhr

Ort:

Parlament, Salon des Bundesrates

Mit:

Peter Samt, Präsident des Bundesrates,

und Johann Kogelnig, Künstler

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich online im Webportal des Parlaments anmelden. (Schluss) red