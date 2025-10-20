- 20.10.2025, 16:28:34
- /
- OTS0133
AVISO: Bundesratspräsident Samt lädt zur Präsentation eines neuen Gemäldes für den Bundesrat
Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14 Uhr im Parlament
Bundesratspräsident Peter Samt präsentiert ein Gemälde der Pallas Athene des Künstlers Johann Kogelnig. Das Kunstwerk wird im Salon des Bundesrats an seinem künftigen Platz vorgestellt.
Präsentation eines Gemäldes das dem Bundesrat als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wird
Termin:
Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14 Uhr
Ort:
Parlament, Salon des Bundesrates
Mit:
Peter Samt, Präsident des Bundesrates,
und Johann Kogelnig, Künstler
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich online im Webportal des Parlaments anmelden. (Schluss) red
