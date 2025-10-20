  • 20.10.2025, 16:28:34
AVISO: Bundesratspräsident Samt lädt zur Präsentation eines neuen Gemäldes für den Bundesrat

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14 Uhr im Parlament

Wien (PK) - 

Bundesratspräsident Peter Samt präsentiert ein Gemälde der Pallas Athene des Künstlers Johann Kogelnig. Das Kunstwerk wird im Salon des Bundesrats an seinem künftigen Platz vorgestellt.

Präsentation eines Gemäldes das dem Bundesrat als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wird

Termin:

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14 Uhr

Ort:

Parlament, Salon des Bundesrates

Mit:

Peter Samt, Präsident des Bundesrates,

und Johann Kogelnig, Künstler

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich online im Webportal des Parlaments anmelden. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
pressedienst@parlament.gv.at
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
