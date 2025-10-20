BURGER KING® Österreich ersetzt Kuhmilch mit Oatly Haferdrink Baristamatic

Wien (OTS) -

BURGER KING® Österreich macht den Kaffee nachhaltiger und setzt ab sofort ausschließlich auf den Oatly Haferdrink Baristamatic. Damit verabschiedet sich das Unternehmen vollständig von Kuhmilch im Kaffee und setzt ein starkes Zeichen für bewussten Konsum.

Oatly gilt weltweit als Vorreiter für pflanzenbasierte Milchalternativen und ist das erste Food-und Beverage-Unternehmen, das als Climate Solutions Company von der Exponential Roadmap Initiative ausgezeichnet wurde.

Mit dem Haferdrink Baristamatic bringt Oatly nun ein neues Produkt nach Österreich, das speziell für den Außer-Haus-Markt entwickelt wurde. Der Haferdrink ist optimal auf Kaffeevollautomaten abgestimmt und wird in einer praktischen 1,5-Liter-Packung angeboten. Das ermöglicht eine effiziente Verwendung in der Gastronomie und reduziert Verpackungsmüll. In Aufschäumbarkeit, Geschmack und Qualität entspricht der Haferdrink Baristamatic den bewährten Varianten der Barista-Produktpalette von Oatly und sorgt für cremigen Schaum und vollmundigen Kaffeegenuss ohne Kompromisse.

BURGER KING® verfolgt mit der Einführung des Oatly Haferdrink Baristamatic konsequent das Ziel, Gästen klimafreundlichere Alternativen zu bieten. Nach den beliebten Plant-based Burger-Variationen folgt nun mit der Umstellung des gesamten Kaffeeangebots ein weiterer Meilenstein, der zeigt: Nachhaltiger Genuss und großartiger Geschmack schließen einander nicht aus.

Für Gäste bedeutet das: Jeder Kaffee bei BURGER KING® wird ab sofort standardmäßig mit Haferdrink serviert, ganz ohne Aufpreis. So verbindet BURGER KING® Kaffee mit Verantwortung.

Roland Griesebner, Geschäftsführer Oatly DACH & Polen: „Es ist ein starkes Signal für die gesamte Branche, dass BURGER KING® Österreich in seinen Kaffeespezialitäten zukünftig exklusiv auf Oatly Baristamatic setzt. Dieser Schritt zeigt, dass Pflanzendrinks längst nicht mehr nur eine Option sind, sondern der neue Standard werden können - ohne Kompromisse bei Geschmack oder Funktionalität.“