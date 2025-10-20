Taborsky/Marchetti: „Volkspartei ist und bleibt der Garant für Sicherheit in Wien“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei ist und bleibt der Garant für Sicherheit in Wien. Mit der Errichtung des Sicherheitszentrums in Favoriten setzt die Volkspartei neue Maßstäbe punkto Sicherheit in einem der sensibelsten Bezirke Wiens. Vom Verhängen einer Waffenverbotszone bis hin zur Einrichtung der Einsatzgruppe Jugendkriminalität: Innenminister Gerhard Karner und die Wiener Volkspartei setzen seit Jahren wirksame Maßnahmen im Kampf gegen Kriminalität und Gewalt in Favoriten um. Favoriten ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der Schulterschluss der Volkspartei auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene nachhaltig zu mehr Sicherheit für die Menschen führt“, so der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Hannes Taborsky.

„Favoriten ist leider in ganz Österreich bekannt für die großen Versäumnisse der SPÖ im Bereich der Integration. Daraus resultieren auch ungemeine Herausforderungen für die Polizei. Dass in Favoriten nun auf Initiative von Innenminister Karner ein neues Sicherheitszentrum entsteht, sollte daher jeden verantwortungsvollen Politiker erfreuen – sollte man meinen. Leider nicht beim SPÖ-Bezirksvorsteher Marcus Franz, der dem Spatenstich des Sicherheitskomplexes ferngeblieben ist und via Bezirkszeitung ausrichten ließ, dass er das Projekt nicht gut findet. Kopfschüttelnd verbleiben wir jedenfalls mit der aufrichtigen Freude, dass ein neues Sicherheitszentrum und damit eine stärkere Polizeipräsenz im Bezirk ein guter und wichtiger Schritt für alle Favoritnerinnen und Favoritner ist. Damit haben wir auch als Volkspartei einen Teil zu der nachhaltigen Lösung der Herausforderungen im Bereich Sicherheit in Favoriten beigetragen. Unsere Forderung, dass der Bezirksvorsteher und die Stadtregierung bei der Ursachenbekämpfung im Bereich Integration endlich liefern, bleibt aufrecht“, so der Bezirksparteiobmann der Volkspartei in Favoriten, Nico Marchetti.