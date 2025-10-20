  • 20.10.2025, 14:37:32
Reminder: Aviso: Doorstep nach Arbeitsgespräch mit schwedischem Migrationsminister Forssell

Doorstep mit Innenminister Gerhard Karner und schwedischem Migrationsminister Johan Forssell am 20. Oktober 2025, 17 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner trifft am 20. Oktober 2025 den schwedischen Migrationsminister Johan Forssell zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Im Anschluss findet ein Medientermin (Doorstep) statt. Das Innenministerium lädt interessierte Medienschaffende zu diesem Termin herzlich ein.

Der Medientermin findet um 17 Uhr im Innenministerium statt (Festsaal) und wird via Live-Stream auf der Facebook-Seite des Innenministeriums übertragen.

Adresse: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/atdh6vvu

