Sonja Krause (Kleine Zeitung) und Raoul Mazhar (Ärzte Woche) mit Pressepreis der Öst. Gesellschaft für Pneumologie ausgezeichnet

Die österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) ehrte heuer wieder Journalist*innen für herausragende Berichterstattung im Dienste der Lungengesundheit mit dem ÖGP-Pressepreis. Der Preis, 2008 erstmals vergeben, honoriert Beiträge österreichischer Medien, die in besonderer Weise Verständnis und Bewusstsein für Themen rund um die Lungengesundheit schaffen. Ausgezeichnet wurden Mag.a Sonja Krause von der Kleinen Zeitung und Raoul Mazhar, Chefredakteur der Ärzte Woche. Die feierliche Übergabe fand im Palais Kaufmännischer Verein in Linz im Rahmen der 49. Jahrestagung der ÖGP (16. bis 18. Oktober) statt.

Zur Teilnahme eingeladen waren Journalist*innen und Redaktionen, deren Berichterstattung im Dienste der Lungengesundheit als Print-, Online-, Radio- und TV- sowie Film-Beiträge zwischen 30. April 2023 und 30. April 2025 in einem österreichischen Medium publiziert bzw. ausgestrahlt wurde.

Ausgezeichnet wurde Mag.a Sonja Krause, die seit 2008 bei der „Kleinen Zeitung“ tätig ist, seit 2013 mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Krauses Arbeit wurde bereits zum zweiten Mal mit dem ÖGP-Pressepreis prämiert, nachdem sie diesen bereits im Jahr 2017 erhalten hatte. Auch mit den von ihr heuer eingereichten Artikeln hat sie die Vorgaben der Ausschreibung wieder perfekt erfüllt. Sonja Krause erklärt komplexe Zusammenhänge leicht verständlich, ihre Geschichten sind gut recherchiert, hervorragend geschrieben und sehr informativ. Ihre Artikel schaffen Bewusstsein und Verständnis. "Sie sind aber nicht nur journalistisch und fachlich von hervorragender Qualität. Krause schafft es zusätzlich, Emotionen zu erzeugen und zu berühren: Sie holt die Leser*innen ab und nimmt sie in die Geschichte mit. Dies sieht man auch sehr gut bei den prämierten Artikeln ‘Keuchhusten als Fall für die Intensivstation’ und ‘Emotionaler Gipfelsieg mit Spenderlunge’”, so Prim.a Dr.in Eveline Kink bei der Laudatio.

Ebenfalls mit dem ÖGP-Pressepreis ausgezeichnet wurde Raoul Mazhar, langjähriger Chefredakteur der Ärzte Woche, Springer Verlag. In seinem Beitrag über den Wandel des Nikotinkonsums und die neuen Produkte der Tabakindustrie schildert Mazhar in Form eines überaus persönlichen Berichts sein eigenes Rauchverhalten und bietet mit sachkundiger und kenntnisreicher Unterstützung des Pneumologen Dr. Lukasz Antoniewicz einen Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft zu den neuen Formen des Nikotinkonsums wie E-Zigaretten, Vapes, Nikotinbeutel etc.

Mazhar, der auch als Autor und Podcaster tätig ist, schafft es, in seinem Beitrag zum Thema Wandel des Nikotinkonsums seriöse Information mit hohem Unterhaltungswert zu verbinden. „Die Leichtigkeit, mit der Raoul Mazhar seine eigene Geschichte mit hoch informativen Sachinhalten vermittelt, machen die Lektüre zum Vergnügen: Wissensvermittlung at its best!“, betonte Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht bei der Verleihung des Pressepreises.

Prim.a. Kink und Prof. Lamprecht gratulierten den Preisträger*innen im Namen des gesamten ÖGP-Präsidiums sehr herzlich.

