Ausstellungsankündigung: DU SOLLST DIR EIN BILD MACHEN ab 23. Oktober 2025 im Künstlerhaus

Wien (OTS) – Im Rahmen der neuen Ausstellung DU SOLLST DIR EIN BILD MACHEN (ab 23.10.) laden wir Vertreter*innen der Presse und Medien zu einer exklusiven Pressepreview am Mittwoch, 22. Oktober, 10:30 Uhr ein. Anmeldung unter gamrot@kuenstlerhaus.at ist erforderlich. Auf Anfrage sind weitere Besichtigungstermine möglich.

Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, 22. Oktober, ab 18:30 Uhr in Anwesenheit von Günther Oberhollenzer, Kurator und Künstlerischer Leiter, Tanja Prušnik, Präsidentin Künstlerhaus Vereinigung, und beteiligten Künstler*innen statt.

Die Ausstellung DU SOLLST DIR EIN BILD MACHEN erzählt von der Imaginationskraft religiösen Erlebens, von ihrer visuellen Entsprechung in der christlichen Bildtradition und von deren Interpretation durch Künstler*innen der Gegenwart. Im Zentrum stehen Werke von Künstler*innen, die sich mit einem kritischen, aber auch liebevollen, humorvollen sowie feministischen Blick der christlichen Ikonografie annähern und so neue, gegenwärtige Sichtweisen auf über Jahrhunderte tradierte Motive ermöglichen. In Konzeption und Ausrichtung steht die Schau nicht für vordergründige Provokation oder lauten Protest, sondern für einen differenzierten Blick, für die Suche nach Gemeinsamkeiten und das Bestreben, einen Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst und Religion zu fördern.

