21bitcoin launcht Pilotprojekt für Bitcoin-Kreditprodukt

Salzburg (OTS) -

Die FIOR Digital GmbH, Betreiberin der führenden Bitcoin-Plattform 21bitcoin, startet gemeinsam mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG und der Sopra Financial Technology GmbH ein europaweit einzigartiges Pilotprojekt zur Entwicklung eines innovativen Bitcoin-Kreditprodukts. Ziel der Kooperation ist die Schaffung einer vollständig regulierungskonformen Bitcoin-backed Lending White-Label-Lösung, die Banken und Finanzdienstleistern den Eintritt in das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht.

Mit dieser Initiative reagiert 21bitcoin auf die wachsende Nachfrage nach Lösungen, die es Kunden erlaubt, ihre Bitcoin als Kreditsicherheit zu nutzen, ohne diese veräußern zu müssen. Das geplante Produkt eröffnet damit einen neuen Zugang zu Liquidität und stellt einen wichtigen Meilenstein für die Etablierung von Bitcoin als seriöses Asset im Finanzmarkt dar.

Pionierarbeit im europäischen Markt

Das Konsortium bündelt zur Entwicklung der innovativen Kreditlösung seine branchenübergreifenden Kompetenzen. Als regulierter Bitcoin-Broker und durch die langjährige Erfahrung in der Entwicklung sicherer und benutzerfreundlicher Technologielösungen im Bereich Bitcoin übernimmt 21bitcoin die zentrale Rolle in den Bereichen Kundenerfahrung, sowie Krypto-Verwahrung und -Abwicklung inkl. der vollständigen Einhaltung sämtlicher regulatorischer Anforderungen, einschließlich der Bestimmungen der kommenden Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).

„Unser Ziel ist es, Bitcoin für jeden sowohl zugänglich als auch nutzbar zu machen. Gemeinsam mit unseren starken Partnern entwickeln wir das erste institutionelle konkurrenzfähige Bitcoin-Kreditprodukt Europas – sicher, transparent und für die Menschen in Europa“, erklärt Daniel Winklhammer, CEO von 21bitcoin.

Das Unternehmen positioniert sich damit als Vorreiter im Bereich Bitcoin-Finanzdienstleistungen und setzt einen wichtigen Schritt, um die Brücke zwischen traditionellem Banking und der dezentralen Bitcoin-Ökonomie zu schlagen.

Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG, eines der ersten deutschen Kreditinstitute mit eigener Bitcoin-Strategie, bringt ihre umfangreiche Erfahrung in der praktischen Umsetzung von Kreditangeboten im Bankenumfeld ein. Mit ihrer modernen Ausrichtung und ihrem hohen regulatorischen Anspruch zählt sie zu den führenden Pionieren in der Verbindung von traditionellem Bankwesen und digitalen Assets.

Andreas Streb, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bayern Mitte, kommentiert: „Unsere Erfahrung zeigt, dass es eine hohe Kundennachfrage nach regulierten Finanzdienstleistungen rund um Bitcoin gibt. Mit der angedachten Lösung können unsere Kunden ihre Bitcoin-Bestände nutzen, ohne auf mögliche Wertsteigerungen zu verzichten oder steuerliche Nachteile durch einen Verkauf in Kauf nehmen zu müssen. Dies stärkt unsere Position als digitaler Vorreiter im regionalen Bankwesen.“

Die Sopra Financial Technology GmbH ergänzt das Konsortium mit ihrer technologischen Expertise. Die von Sopra entwickelte Infrastruktur gewährleistet die reibungslose Integration des Kreditprozesses innerhalb der traditionellen Bankeninfrastruktur mit den Anforderungen der Blockchain und ermöglicht Finanzinstituten einen schnellen und sicheren Markteintritt.

„Bitcoin-backed Lending ist der nächste konsequente Schritt für zukunftsorientierte Kreditinstitute. Mit dieser Partnerschaft schaffen wir die technologische und regulatorische Basis, um diesen Markt sicher und effizient zu erschließen“, erklärt Thomas Münch, Product Owner bei Sopra Financial Technology GmbH.

Über 21bitcoin

Die FIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg (Österreich) ist Betreiberin von 21bitcoin, der führenden europäischen Bitcoin-App für den sicheren Kauf, Verkauf und Verwahrung von Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den Zugang und die Nutzung von Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll zu gestalten und gleichzeitig höchste Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen. 21bitcoin zählt heute etwa 100.000 Kunden in Europa und hat ein Handelsvolumen von rund Ꞓ500 Millionen abgewickelt.

Über Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte

Die VR Bank Bayern Mitte eG mit Sitz in Ingolstadt ist eine der größten Genossenschaftsbanken in Bayern und gilt als Vorreiterin im deutschen Bankensektor bei der Implementierung von Dienstleistungen rund um digitale Assets, insbesondere Bitcoin.

Über Sopra Financial Technology

Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.