„Report“ über Bedrohung durch Drohnen, Teuerung und Gemeinden in finanzieller Zwangssituation

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Gefahr im Anflug – wie uns Drohnen bedrohen

Drohnen über Polen, Dänemark, Norwegen und Deutschland. Europa ist nervös und will sich gegen solche hybriden Angriffe stärker schützen. Steckt Russland dahinter? Will Moskau Europa und die NATO provozieren und testen? Die Aufregung ist jedenfalls auch in Österreich groß. Wie können wir uns gegen Drohnen schützen, welche Möglichkeiten haben Polizei und Bundesheer? Und wer ist überhaupt zuständig? Sophie-Kristin Hausberger und Martin Pusch haben sich angesehen, über welche Abwehrmaßnahmen Österreich verfügt, und analysieren, ob die Politik womöglich eine dramatische Bedrohung verschlafen hat.

Dazu zu Gast im Studio: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

(K)ein Abschied vom russischen Gas?

Die Inflation liegt hartnäckig über vier Prozent. Ein Haupttreiber dafür sind die Energiepreise, die über lange Zeit stark von russischem Gas bestimmt wurden. Doch seit fast einem Jahr fließt gar kein Gas mehr aus Russland nach Österreich. Im Rahmen des ORF-Schwerpunkts zum Thema „Teuerung“ in den ORF-2-Magazinen „Thema“, „Report“ und „Eco“ gehen Emanuel Liedl und Alexandra Nöbauer folgenden Fragen nach: Wie konnte Österreich überhaupt so stark von russischem Gas abhängig werden – und wie teuer ist die Energieversorgung heute ohne Russland?

Verzweifelt bis kreativ – so sparen die Gemeinden

Jede zweite Gemeinde in Österreich wird heuer nicht ausgeglichen bilanzieren. Der Bund muss sparen, die Länder auch. Am Ende der Verteilungskette finden sich die Gemeinden oft in einer finanziellen Zwangssituation – und müssen nun für die Budgetsanierung kreative Maßnahmen setzen. Gemeindewohnungen zu verkaufen, ist in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich kein Tabu mehr, auch der Müll wird seltener abgeholt. Die Bürgermeisterin von St. Andrä im Lavanttal in Kärnten hingegen musste schweren Herzens die Förderungen für Pensionistinnen und Pensionisten sowie jene für Bienenzüchter:innen streichen. Sie fühlt sich – wie viele Ortschefs und Ortschefinnen – von der Regierung im Regen stehen gelassen. Miriam Ressi und Sabina Riedl haben sich die Sparpläne der Gemeinden angesehen und sich auf die Suche nach Lösungen für das Dilemma begeben.