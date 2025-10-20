- 20.10.2025, 13:15:34
EPK & APK zu "Asterix in Lusitanien" jetzt verfügbar! Sperrfrist bis zum 23.10.2025 um 00 Uhr 01 beachten!
Ab sofort steht umfangreiches Bewegtbild- und Audiomaterial für Ihre Berichterstattung am 23. Oktober 2025 auf www.egmont-presseportal.de zum Download bereit. Mit dabei ein Interview mit dem Asterix-Autor Fabcaro. Die Töchter der Asterix-Schöpfer Anne Goscinny und Sylvie Uderzo erzählen, wie sie den kulturellen Schatz ihrer Väter hüten, und Didier Conrad zeichnet seinen liebsten Freund Asterix. Außerdem gibt es Bilder aus der "Asterix-Druckerei", einen animierten Buchtrailer, Statements von Asterix-Fans und vieles mehr.
EPK/APK Asterix in Lusitanien_23_10_2025
EPK_Buchtrailer animiert "Asterix in Lusitanien" (2025) - Work in Progress
EPK_Asterix-Druckerei_Band_41 - "Asterix in Lusitanien" (2025)
EPK_Konfektionierung der Displays im Logistikzentrum Paaß (2025)
EPK_Display-Produktion-Holbox (2025)
EPK_APK_Itv_Didier Conrad, Zeichner (2025)
EPK_Didier Conrad zeichnet Asterix (2025)
EPK_APK_Itv_Fabcaro + Schnittbilder in Portugal, (Fabrice Caro), Szenarist (2025)
EPK_Stopptrick Asterix-Album 1 - 41 (2025)
EPK_Zeitraffer Aufbau 10 Meter hoher Inflatable Asterix
EPK_APK_VoxPops_Asterix Fans (2025)
EPK_APK_Impressionen PK Paris 13.10.2025
EPK_APK_Itv_Anne Goscinny und Sylvie Uderzo, Töchter der Asterix-Schöpfer (2025)
EPK_APK_Itv_Klaus_Jöken, Übersetzer (2025)
EPK_APK_Itv_Wolf Stegmaier, Asterix-Verleger (2025)
EPK_APK_Itv_Gudrun Penndorf, Übersetzerin der ersten Stunde Bd. 1 - 29 (2021)
EPK_Schnittbilder_Albert_Uderzo, Asterix Schöpfer - (2017)
EPK_APK_Film_Trailer_Asterix_Das Geheimnis des Zaubertranks (2019)
EPK_Animation Miraculix, Asterix-Logo, Obelix Filmklappe
Wichtig: Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Material einer Sperrfrist unterliegt und erst ab dem 23.10.2025 - 00:01 Uhr ausgestrahlt und gedruckt werden darf.
- EPK als MXF-Datei (XDCAM HD 422, 50MBit/s)
- EPK als MPEG-4-Datei (1920x1080, 6 MBit/s)
- APK als WAV
Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum Asterix "Asterix in Lusitanien" (Band 41). Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen des EPK/APK beginnen.
Nutzungsbedingungen APK / EPK
Hiermit übertragen wir die Senderechte für das von uns übersandte EPK/APK zu folgenden Nutzungsbedingungen:
Bitte geben Sie folgende Quellenangaben im Text/Voiceover an:
- Bewegtbild, Interviews, Schnittbilder, VoxPops: Egmont Ehapa Media
- Animationen + Illustrationen: Asterix®-Obelix®-Idefix® / © 2025 HACHETTE LIVRE / GOSCINNY-UDERZO
- Online bitte verlinken mit www.egmont.de
- Einblendung "Quelle: DVD/Blu-ray "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks", LEONINE Studios". Bitte beachten Sie, dass die Länge 3 Minuten nicht übersteigen darf.
Ihre Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden. Am 23. Oktober 2025 ist das Album "Asterix in Lusitanien" im Handel und online im www.egmont-shop.de jetzt vorbestellbar (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00)
Rückfragen & Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt:
Anja Adam
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Egmont Ehapa Media GmbH
Egmont Verlagsgesellschaften mbH
Mobil: +49 (0)16097416569
E-Mail: a.adam@egmont.de
