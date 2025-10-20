Lehner: Transparenz und Leistungs-Fokus statt Kompetenzdiskussion

Wien (OTS) -

„Eine Kompetenzdiskussion wird unser Gesundheitssystem nicht weiterbringen. Wir brauchen hingegen echte Transparenz der Aufgaben und Zahlungsströme, die Leistungen folgen“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen in der aktuellen Diskussion um eine Neuverteilung der Kompetenzen im Gesundheitssystem. „Eine neue Macht- und Zuständigkeiten-Verteilung löst keines unserer Probleme. Sie macht das System weder effizienter noch steigert sie die Qualität der Versorgung“, betont Lehner und führt weiter aus: „Geld muss Leistung folgen. Pauschalzahlungen befeuern ein intransparentes System und entwickeln sich zu Budgetlöchern. Es muss nachvollziehbar sein, wo welches Budget hinfließt und was dafür geleistet wird.“

„Wir haben in Österreich ein gewachsenes System. Könnten wir es heute am Reißbrett neu entwickeln, würde es anders aussehen“, sagt Lehner und fordert eine „moderne und zukunftsorientierte Weiterentwicklung“ des Gesundheitssystems. „Ich bin davon überzeugt, dass unser System so aufgestellt ist, dass es funktionieren kann, wir müssen nur einige grundlegende Prinzipien festlegen“, erläutert Lehner und ergänzt: „Wenn jeder seinen Beitrag leistet und dies gleichzeitig transparent macht, sind wir den entscheidenden Schritt weiter. Wir finanzieren die einzelnen Leistungen und füttern nicht ein System.“ Lehner fordert eine konsequente Digitalisierung: „Neue Technologien sind ein mächtiger Hebel, um Ineffizienzen zu heben und Transparenz herzustellen. Zudem können so Schnittstellen optimiert und ein durchlässiges System ermöglicht werden.“