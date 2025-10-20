Feierliche Eröffnung der neuen Volksschule in Hagenbrunn

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Beginn des Schuljahres 2025/26 wurde der Neubau der Volksschule Hagenbrunn bezogen. Am Freitag erfolgte die feierliche Eröffnung. Das neue Schulgebäude ersetzt das alte Bestandsgebäude aus dem Jahr 1966 und bietet zeitgemäße Lern- und Bewegungsräume, die den aktuellen pädagogischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.

„Schulen sind wichtige Orte für die Entwicklung unserer Kinder. Sie sind nicht nur Lehranstalten, sie sind auch Lebens- und Freizeiträume. Auch die Pädagoginnen und Pädagogen finden hier nun eine moderne und funktionale Arbeitsumgebung vor. Gratulation an Bürgermeister Michael Oberschil und sein Team aus Politik und Verwaltung zu diesem tollen Projekt. Ich freue mich, dass das Land Niederösterreich dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützt“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 2,2 Millionen Euro gefördert. Das alte Gebäude wies zahlreiche bauliche Mängel auf: Die Raumhöhen, Geländer und Stiegenaufgänge entsprachen nicht mehr den heutigen Vorschriften. Zudem fehlten ausreichend Spiel- und Sportflächen für die Schülerinnen und Schüler. Im März 2024 ergab eine weitere Analyse der demografischen Entwicklung einen erhöhten Bedarf an zusätzlichen Unterrichtsflächen. Der ursprünglich für sechs Klassen geplante Neubau wurde daraufhin auf ein achtklassiges Schulgebäude erweitert. Neben den zwei zusätzlichen Klassenräumen wurde auch ein Gruppenraum eingeplant, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Der Neubau der Volksschule Hagenbrunn wurde strategisch günstig zwischen der bestehenden Tennisanlage und dem Fußballplatz errichtet. Diese Lage schafft ideale Voraussetzungen für eine enge Verzahnung von schulischer Bildung und sportlichen Aktivitäten. „Mit dem neuen Schulgebäude setzt die Marktgemeinde Hagenbrunn ein klares Zeichen für die Förderung der Kinder und Jugendlichen vor Ort. Die Volksschule Hagenbrunn ist somit bestens gerüstet, um den Anforderungen einer wachsenden Gemeinde und den pädagogischen Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

