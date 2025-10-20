- 20.10.2025, 12:25:32
Termine am 21. Oktober in der Rathauskorrespondenz
10.30 Uhr, Pressebesichtigung der neuen Ausstellung „Schwarze Juden, Weiße Juden? Über Hautfarben und Vorurteile“ im Jüdischen Museum Wien mit JMW-Direktorin Barbara Staudinger sowie den Kurator*innen Tom Juncker, Daniela Pscheiden, Hannes Sulzenbacher, und Vanessa Spanbauer (1., Museum Dorotheergasse, Dorotheergasse 11)
11.30 Uhr, Pressekonferenz zur sechsten Ausgabe der Sport Austria Finals mit Bürgermeister Michael Ludwig, Sportstadtrat Peter Hacker, Sport Austria-Präsident Hans Niessl und teilnehmenden Athlet*innen (1., Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Eingang Lichtenfelsgasse 2)
