FW-Langthaler: Respekt für Leistung – Neustart für Österreichs Unternehmer dringend nötig!

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) hat beim 30. ordentlichen Bundestag am vergangenen Samstag den Leitantrag ‚Respekt für Leistung‘ beschlossen – ein klares Signal für eine Kurskorrektur in der völlig verfehlten Wirtschaftspolitik der derzeitigen VP-SP-NEOS-Regierung, die Österreich in eine anhaltende Rezession geführt hat.

Fest steht: Österreich lebt von Leistung – doch genau diese wird von der Bundesregierung seit Jahren ignoriert. Unternehmer, Mitarbeiter, Lehrlinge und Fachkräfte werden durch immer neue Auflagen, Abgaben und Vorschriften entmutigt.

Statt Vertrauen gibt es Misstrauen. Statt Entlastung gibt es Belastung. Statt Anerkennung gibt es ein Klima des Unternehmer-Bashings.

Die FW warnt: Wenn dieser Kurs anhält, verliert Österreich seine wirtschaftliche Substanz!

„Wer arbeitet, investiert und Verantwortung trägt, verdient Respekt – keine Schikanen“, heißt es im neuen Leitantrag unter dem Motto ‚Respekt für Leistung‘.

Während Regierung, AK und Gewerkschaften seit Jahren ein regelrechtes Unternehmer-Bashing betreiben, fordert die FW einen echten Neustart:

Leistung muss sich wieder lohnen! Leistungsträger verdienen Anerkennung statt Misstrauen.

Bürokratie abbauen - Steuern senken - Gründungen erleichtern!

Lehre, Fachkräfte und Innovation müssen endlich Priorität haben!

Nur eine Wirtschaft, die atmen kann, schafft Arbeitsplätze, Wohlstand und Zukunft. Die FW steht für ein Österreich, das Fleiß, Mut und Verantwortung wieder in den Vordergrund stellt und Leistung belohnt statt bestraft.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler bringt es auf den Punkt: „Diese Regierung bestraft Leistung und verhindert eine moderne, leistungsorientierte Wirtschaftspolitik. Wir wollen das ändern: Wer Leistung und Unternehmertum respektiert, sichert Arbeitsplätze, Zukunft und Freiheit. Wenn die Freiheitliche Wirtschaft mehr Mitspracherecht hätte, wäre Österreich längst wieder ein Land, in dem sich Leistung lohnt und Unternehmergeist geschätzt wird.“